Vil du sette dagsorden uten klikkjag? Filter Nyheter søker journalister

Siden oppstarten i 2016 har Filter Nyheters uavhengige journalistikk preget nyhetsbildet i Norge i store sakskomplekser.

Avisa var for eksempel sentral da justisministeren i 2018 måtte gå av i Iran-affæren, og var nyhetsledende da samboeren til en annen justisminister viste seg å være brannstifteren Politiets sikkerhetstjeneste jaktet på.

Faksimile fra fagbladet Journalisten 11. mars 2019.

Under koronapandemien måtte du lese Filter Nyheter for å få vite om Helsedepartementets nære forbindelse til smitteskandalen på Hurtigruten. Vi var også et av de første mediene som tok politiets samrøre med Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) på alvor – artikler som senere ble kildegrunnlag for det regjeringsoppnevnte Rolleforståelsesutvalget.

Da den norske regjeringen i fjor skrøt av sin sivile bistand til Ukraina, var det Filters journalister som gjorde egne undersøkelser og avslørte at det ikke sto så bra til. Det samme gjaldt avsløringene om Utenriksdepartementets tilskudd til et «analyseforetak» der sjefen etterhvert ble pågrepet av Økokrim og siktet for bedrageri av 65 millioner kroner i bistandspenger.

Faksimile: Filter Nyheter 15. mars 2022

Da debatten om sportsvasking for alvor eksploderte i ukene før Qatar-VM i fjor, hadde Filter Nyheter for lengst gitt deg langlesningene og spesialmagasinet som ga bakgrunnen for skandalene. Ikke minst har redaksjonen fått mye oppmerksomhet for unik dekning av organiserte høyreekstreme miljøer, rasistiske nettverk og desinformasjon på nettet.

Vil du være en del av et liten, hardtslående redaksjon der det er dine ideer og ikke turnus, avdelinger eller produksjonspress som bestemmer hva du skal bruke dagen på?

Filter Nyheter leter etter to journalister som skal styrke redaksjonen:

Fast stilling (100 prosent): Filter Nyheter søker en kunnskapsrik reporter som kan arbeide selvstendig og effektivt med undersøkende journalistikk basert på egne ideer, uten turnusarbeid.

Vikariat, ca. seks måneder: Vi ønsker å raskt komme i kontakt med søkere med journalistiske ambisjoner som ikke trenger å ha lang erfaring men kan gjøre ulike oppgaver i redaksjonen første halvår 2023 – med mulighet for forlengelse.

Filter Nyheter er i kontinuerlig endring – vi er åpne for søkere med bakgrunn fra helt andre tematiske områder enn dem redaksjonen prioriterer i dag.

Filters hovedinntektskilde er abonnementer, og journalistene lager stoff både til nett og det månedlige papirmagasinet. Redaksjonen har kontorer sammen med NATT&DAG på Grünerløkka i Oslo.

Søkere uten nylig erfaring fra avis bør legge ved en relevant skriveprøve.

Send søknad med referanser, CV og eventuelle arbeidsprøver til redaktør Harald S. Klungtveit (harald[a]filtermedia.no).

Søknadsfrist: 27. januar