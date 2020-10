I natt norsk tid pågikk konkurrerende utspørringer av Joe Biden og Donald Trump på tv-kanalene ABC og NBC. Gjett hvem som skapte de største overskriftene.

Trump, som ligger rundt ti prosentpoeng bak Biden på nasjonale meningsmålinger, ble utsatt for langt mer kritiske spørsmål og oppfølgingsspørsmål enn han er vant til – og presidenten måtte blant annet tilkjennegi hva han mener om «QAnon».

Qanon er et sett av konspirasjonsteorier der Trump er en helteskikkelse som har tatt opp kampen mot onde, skjulte nettverk i global skala og snart vil sørge for massearrestasjoner, fengslinger eller henrettelser av politikere hos Demokratene, finanstopper og Hollywood-profiler som driver med pedofil menneskehandel og satanisme i den såkalte kabalen.

De oppdiktede historiene er basert på tolkninger av kryptiske beskjeder fra en anonym nettprofil («Q»)som har gitt seg ut for å være en høyt plassert varsler med tilgang til hemmeligstemplet informasjon og Trumps edle hensikter. (Men som likevel aldri ser ut til å treffe med noen spådommer). Alt presidenten foretar seg i offentligheten blir gjerne tolket som bekreftelser eller nye, skjulte meldinger.

Mens det føderale politiet FBI ser på radikaliserte Qanon-tilhengere som en mulig terrorfare i USA, har mange i det Det republikanske partiet utnyttet den farlige konspirasjonsteoriens popularitet gjennom valgkampen.

«La meg spørre deg om Qanon. Det er denne teorien der Demokratene er en satanisk pedofiliring og at du er frelseren i dette. Kan du nå, en gang for alle, si at dette er fullstendig usant, og ta avstand fra hele Qanon?», spurte programleder Savannah Guthrie.

«Jeg vet ingenting om Qanon», svarte Trump.

«Jeg fortalte deg akkurat om det», brøt programlederen inn med.

«Jeg vet veldig lite. Du fortalte meg, men det du sa er ikke nødvendigvis fakta, jeg hater å si det. Jeg vet ingenting om det. Jeg vet at de er veldig imot pedofili. De kjemper veldig hardt mot det. Men jeg visste ingenting om det. Hvis du skal ha meg til å studere temaet… jeg skal si deg hva jeg vet noe om. Jeg kjenner til Antifa og jeg kjenner til den radikale venstresiden og jeg vet hvor voldelige og grusomme de er og hvordan de brenner ned bygninger (…)».

Guthrie viste da til at den republikanske senatoren Ben Sasse har oppfordret politikere til å avfeie Qanon som en skrullete konspirasjonsteori.

«Hvorfor ikke bare si at [Qanon] ikke er sant?», spurte programlederen.

«Jeg bare vet ikke noe om Qanon».

«Men du vet jo?»

«Jeg vet ikke, nei, jeg vet ikke. Fortell meg alt om det. La oss kaste bort hele dette programmet. (…) Det jeg vet om dem er at de er veldig sterkt imot pedofili, og jeg er enig i det. Jeg er enig i det…»

«Men det er ikke en satanisk pedofilring som styres av…»

«Jeg vet ingenting om det»

«Du vet ingenting om det?»

«Nei, jeg vet ikke, og det gjør ikke du heller. Hvorfor spør du meg ikke heller om Antifa? Hvorfor spør du meg ikke om den radikale venstresiden? (….)»

'You're the president. You're not, like, someone's crazy uncle who can just retweet whatever' — Savannah Guthrie lays into Trump for spreading QAnon conspiracy theories pic.twitter.com/sqa0hrbU8d

— NowThis (@nowthisnews) October 16, 2020