Zelenskyj ber om raskere våpenhjelp og flere våpentyper

UKRAINAS PRESIDENT Volodymyr Zelenskyj ber Vesten om å få opp tempoet i våpenleveranser og donere flere nye våpentyper, særlig på grunn av den vanskelige situasjonen i Donetsk. De russiske angrepene mot landsbyer som Bakhmut og Vuhleda pågår nå konstant, i et forsøk på utmatte det ukrainske forsvaret, sier presidenten. Russiske luftangrep mot Kherson tok søndag livet av tre mennesker, mens en eldre kvinne ble drept i et missilangrep på Kharkiv.

I blant annet Tyskland går debatten om kampfly kan være neste steg i hjelpen til Ukraine, etter beslutningen forrige uke om å sende stridsvogner. Lederen for den innflytelsesrike sikkerhetskonferansen i München er blant dem som tar til orde for en slik opptrapping av våpenhjelpen. Reuters/Tagesschau/DW



EN HØYTSTÅENDE AMERIKANSK general har gjort det klart for Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace at USA ikke lenger anser