Ytre høyre-statsminister saksøker «Gomorrah»-journalist

SAKSØKT AV STATSMINISTEREN: Italias ferske ytre høyre-statsminister Giorgia Meloni saksøker en av landets mest kjente journalister, Roberto Saviano, for å ha injuriert henne på tv i 2020. Slik det gjengis av The Guardian omtalte han Meloni, blant flere, som «bastards» i et segment om en 6 måneder gammel migrant som hadde druknet i Middelhavet, og med henvisning til at Meloni tidligere hadde argumentert for at havrettens bestemmelser om plikten til å redde mennesker i nød bare gjelder under visse omstendigheter. Saviano, som i 15 år har levd under politibeskyttelse etter å ha eksponert mafiaen i sin prisbelønte og tv-dramatiserte bok «Gomarrah», er tidligere anmeldt for injurier av Melonis koalisjonspartner Matteo Salvini. i en sak fortsatt er pågående. Journalisten risikerer inntil tre års fengsel og skal forsvare seg i retten torsdag. Presseorganisasjoner frykter at sakene vil kjølne ytringsklimaet i landet, skriver The Local.

BIDEN OG XI MØTTES: Joe Biden har i formiddag hatt sitt første ansikt-til-ansikt-møte med Xi Jinping siden de ble presidenter for henholdsvis USA og Kina (de to har hatt flere videotelefonmøter de siste to årene, samt møtt hverandre ved tidligere anledninger, blant annet som visepresidenter). Møtet skjer i forkant av G20-toppmøtet i Bali, og etter flere måneders intense forhandlinger i det stille om betingelser og format.