Siktede i Rhipto-saken ble i kveld løslatt av Økokrim, som altså ikke ser behov for varetektsfengsling. - Det er gjennomført avhør over to dager, og siktede har bidratt til å opplyse en rekke forhold, opplyser statsadvokat Henrik Horn til Filter Nyheter.

