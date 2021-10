Torsdag denne uka startet rettssaken mot den 15 år gamle gutten som 19. august i år – på semesterets andre skoledag etter sommerferien – knivstakk og alvorlig skadet en lærer i den sørsvenske byen Eslöv.

15-åringen kom til Källebergsskolan med hodeskallemaske og det som lignet en skuddsikker vest, haglpatroner i brystlomma, hjelm med mobilkamera, svenske flagg, to ikke-funksjonelle, men naturtro pistoler og minst tre kniver av ulik størrelse.

På seg hadde han også et selvlaget kompendium av A4-sider med bilder av den høyreekstreme Christchurch-terroristen Brenton Tarrant, som ble fremstilt som en helgen, samt en gjengivelse av forsiden til massedrapsmannens forsvarsskrift «The Great Replacement».

På ett av arkene hadde 15-åringen skrevet «In memory of Dylan Klebold and Eric Harris», tenåringene som begikk massedrapet på 12 elever ved Columbine-skolen i Colorado før de begge tok sitt eget liv i april 1999.

På 15-åringens datamaskin fant politiet senere et egenskrevet «manifest» med omtale av muslimer som «sand niggers» som burde «gasses» i konsentrasjonsleire, flere konkrete referanser til nazisme og et sitat fra omtalte Tarrant, samt et dokument med konkrete planer for hvordan angrepet mot Källebergsskolan skulle gjennomføres (inkludert en oversikt over hvilke klasserom som var i bruk på angrepstidspunktet).

Rettspsykiatere mener 15-åringen kan ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket og at han fortsatt kan være psykisk syk. I avhør kort tid etter det voldelige angrepet fortalte 15-åringer om «stemmer i hodet», samtidig som han var tydelig på at motivet hans var politisk.

Han karakteriserte seg selv som «anti-muslim», uttalte at hodeskallemasken var ment som «propaganda» (masken er ofte brukt av unge, terrororienterte nynazister som knytter seg til subkulturen rundt boka «Siege» og grupper som Atomwaffen) og refererte til høyreekstreme terrorangrep i både New Zealand, Tyskland og Norge. 15-åringen erkjenner voldsbruk, men ikke drapsforsøk.

Han er i tillegg tiltalt for alvorlige trusler mot en polititjenestemann og flere personer som oppholdt seg på skolen da han gikk til angrep på morgenen torsdag 19. august i år.

Gutterommet: «Remove kebab», nazi-referanser og «1488»

Politiets etterforskning har avdekket at 15-åringen over tid har vært svært opptatt av ytterliggående tankegods, terroraksjoner eller skoleskytinger og høyreekstrem symbolikk. På gutterommet var flere vegger nedskriblet med nazistiske «memer» og symboler.

15-åringen hadde gjengitt et anti-semittisk sitat fra terroristen Stephan Balliet, som mente Holocaust aldri skjedde og beskyldte jøder for å stå bak «masseinnvandring» til Vesten før han gikk til angrep mot en synagoge i den tyske byen Halle i oktober 2019.

På veggene var også tydelige referanser til nazi-Tyskland, inkludert «SS», «Drittes reich» («Det tredje riket») og tittelen på mellomkrigs-marsjen «Wir sind des geyers schwarzer haufen», i tillegg til uttrykk benyttet av høyreekstremister i nyere tid:

«1488» refererer til «Heil Hitler» og den amerikanske nynazisten David Lanes slagord om å sikre den hvite rases overlevelse, mens «Remove kebab» er en oppfordring til etnisk utrensking av muslimer – noe Christchurch-terroristen Brenton Tarrant også benyttet i sitt manifest fra mars 2019.

På en konvolutt hadde den tiltalte skrevet navnet «Anders Behring Breivik» og en setning om at «the mosque will be blown to pieces», samtidig som lapper på skrivebordet hadde påskriften «Vit makt!» og «Hate niggers, hate muslims, hate jews».

Politiets gjennomgang av 15-åringens datautstyr, inkludert telefon og iPad, har også avdekket en større mengde ekstremt innhold. Det inkluderer bilder av 22. juli-terroristen Breivik og minst én video av Philip Manshaus fra rettssaken etter drapet og angrepet mot al-Noor-moskéen i Bærum, men også redigerte videoer fra andre høyreekstreme terroraksjoner.

Under angrepet mot Källebergsskolan strømmet 15-åringen video direkte til tjenesten Twitch fra en mobiltelefon festet til hjelmen. Inspirasjonen hentet han fra tidligere terrorangrep der høyreekstremister har sendt direkte fra ugjerningene i et «førsteperson»-perspektiv som ligner skytespill på data.

Politiets logg fra 19. august forteller om dramatiske minutter ved skolen der 15-åringen selv var elev.

Roper «Skyt meg!» til politimannen, men kaster deretter våpnene

Klokken 08.42 får politiet den første meldingen om at en svartkledd person med hjelm og maske går rundt med kniv, samtidig som én person ligger skadet i et kaféområde innendørs. Personen er en lærer i 40-årene som blir knivstukket i magen umiddelbart etter at 15-åringen har tatt seg inn.

Noen minutter senere får politiet melding om at gjerningspersonen også er bevæpnet med pistol. Flere lærere og elever låser seg inn på ulike rom, og noen hopper også ut gjennom vinduene. 15-åringen tar seg inn på lærerrommet, men lykkes ikke med å komme seg inn på rektors kontor. Han roper til flere elever at de skal «stikke av» eller fjerne seg.

Gjerningspersonen beveger seg etter noen minutter ut av skolen og over en gangbro ned mot en idrettsplass. Ved gangbroen blir han konfrontert av en bevæpnet polititjenestemann, som ber ham om å legge fra seg kniven og pistolen (som er rettet mot politimannen – den viser seg siden å være umulig å avfyre).

15-åringen viser ingen tegn til å følge polititjenestemannens instruksjoner, hvorpå sistnevnte avfyrer to varselskudd ned i bakken. Tenåringen roper ved minst tre anledninger «Skyt meg!», men legger til slutt fra seg våpnene. Han blir beordret til å bevege seg bakover, før han blir overmannet og lagt i bakken.

Ved pågripelsen sier 15-åringen at han hadde forventet å bli skutt og omtaler seg selv som «helt störd i hovudet». Han gir også opplysninger om et «manifest» og ber politiet være forsiktige med papirene (med bilder av Brenton Tarrant) som han bærer på seg.

Politiets bombegruppe rykker ut til 15-åringens hjemmeadresse, men uten å finne noe annet enn flere våpen-replikas og luftgevær, der noen er påskriblet høyreekstreme slagord og symboler. I avhør noen timer senere sier 15-åringen at det aldri var planen å drepe noen, men at han ville skade mennesker og få oppmerksomhet om sine radikale meninger. Han gir samtidig uttrykk for anger.

Senere avdekker politiet at han rundt én måned i forveien varslet online-venner på kommunikasjonsplattformen Discord om et forestående skoleangrep, der han selv regnet med å bli drept.

Svensk politi ble kontaktet av FBI kort tid før skoleangrepet

Vennene delte også sine bekymringer for 15-åringen og planene hans i private chat-meldinger mellom seg, men uten at noen skal ha kontaktet politiet.

Politiet hadde imidlertid kontakt med gjerningspersonen ved flere anledninger i 2021. I januar ble han observert med at hakekors-armbind ved togstasjonen i Eslöv og kjørt hjem av en patrulje, som siden uttrykte bekymring for hva de hadde sett på gutterommet.

I mai dukket eleven opp med tre kastekniver til en gymtime på Källbergsskolan, noe som gjorde at lærerne varslet politiet. Bare uker før angrepet i Eslöv ble svensk politi kontaktet av amerikanske FBI, som hadde avdekket at en melding på Discord om en varslet skolemassakre i Australia kom fra en IP-adresse i Skåne. 15-åringen innrømmet å ha skrevet meldingen.

Den svenske påtalemyndigheten mener at det ligger et hatmotiv til grunn for skoleangrepet i Eslöv, noe 15-åringen har erkjent. Han erkjenner også den delen av tiltalen som omhandler trusler mot politimannen, men altså ikke drapsforsøk på læreren som ble knivstukket i magen.

15-åringen mener også at truslene mot medelever og andre ved skolen ikke kan karakteriseres som «grove», mens guttens forsvarer omtaler angrepet som «sinnssykt». Rettssaken går nå for lukkede dører.

Psykologen Håkan Järvå, som er ekspert på radikale bevegelser og sekterisme, mener at kombinasjonen av psykiske lidelser og netthat kan bidra til en hurtig radikalisering av unge mennesker.

– Ut ifra det som fremgår av den informasjonen som har kommet fram, opplever jeg det som ganske tydelig at det finnes en eller annen form for psykisk lidelse, noe som er vanlig blant gjerningspersoner som handler alene. Men det holder ikke som forklaring, selvfølgelig. Hadde han ikke havnet i dette miljøet, hadde formodentlig heller ikke ugjerningen skjedd, uttalte Järvå til Expo tidligere denne uka.

