Mistet oversikten? Dette er de viktigste nyhetene i Norge tirsdag 7. april:

Fersk Filter-artikkel:

Deler av Folkehelseinstituttets ferske rapport kan leses som at smittevernekspertene er svært skeptiske til at Erna Solberg, Bent Høie og Helsedirektoratet gikk så drastisk til verks som de gjorde 12. mars – les artikkelen her.

Virus-situasjonen nå:

5 903 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 281 er innlagt på sykehus, 78 ligger i respirator

er innlagt på sykehus, ligger i respirator 89 er døde.

Slik endrer de tiltakene:

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag ble det kjent at regjeringen gjør syv konkrete endringer i de omfattende koronatiltakene i Norge, presentert under overskriften «gradvis og kontrollert»:

20.–27. april: De første av landets barnehager åpner – alle skal åpne i tiden frem til 27. april (det skal på forhånd lages nasjonale kriterier for smitteverntiltak i barnehager og skoler).

De første av landets barnehager åpner – alle skal åpne i tiden frem til 27. april (det skal på forhånd lages nasjonale kriterier for smitteverntiltak i barnehager og skoler). 20. april: Forbudet mot å overnatte på hytta oppheves.

Forbudet mot å overnatte på hytta oppheves. 27. april: Elever i 1. til 4. klasse skal tilbake på skolen. Samtidig åpner SFO. Det uttalte målet er at alle elever skal tilbake på skolen i én eller annen form før sommeren.

Elever i 1. til 4. klasse skal tilbake på skolen. Samtidig åpner SFO. Det uttalte målet er at alle elever skal tilbake på skolen i én eller annen form før sommeren. 27. april: Videregående skoler gjenåpnes i utgangspunktet for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp, samt yrkesfagelever på VG2.

Videregående skoler gjenåpnes i utgangspunktet for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp, samt yrkesfagelever på VG2. 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte (for eksempel de som er helt i sluttfasen av studier eller prosjekter – eller trenger tilgang til utstyr). Flere detaljer her.

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte (for eksempel de som er helt i sluttfasen av studier eller prosjekter – eller trenger tilgang til utstyr). Flere detaljer her. 20.–27. april: Helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt (for eksempel fysioterapeuter og psykologer) kan gjenoppta behandling. Forutsetningen er at det utarbeides en bransjestandard for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt (for eksempel fysioterapeuter og psykologer) kan gjenoppta behandling. Forutsetningen er at det utarbeides en bransjestandard for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). 27. april: Frisører og virksomheter (som i dag er stengt av smittevernhensyn) kan åpne senest på denne datoen hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak, som også utarbeides i samarbeid med FHI.

Frisører og virksomheter (som i dag er stengt av smittevernhensyn) kan åpne senest på denne datoen hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak, som også utarbeides i samarbeid med FHI. Regjeringen varslet også at forbudet mot kultur-, idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern, vil gjelde frem til 15. juni. Da vil myndighetene foreta en ny vurdering. I pressemeldingen heter det også at sykehusene skal forberede for normal drift etter påske – les alle punktene her.

Fulgte de rådene?

Regjeringens beslutninger kom på bakgrunn av faglige råd fra flere ekspertgrupper, selv om det på det rene at ikke alle råd ble fulgt:

Utvalget som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av koronatiltakene i Norge, skriver blant annet at et «Slå-ned-hold-ned-scenario [som per i dag er regjeringens strategi, red. anm.] vil koste rundt 186 milliarder kroner i form av redusert verdiskapning i 2020 , mer enn to og en halv ganger så mye som reduksjonen i Brems-scenarioet på 68 milliarder».

, mer enn to og en halv ganger så mye som reduksjonen i Brems-scenarioet på 68 milliarder». I rapporten fra utvalget som har vurdert stenging av skoler og barnehager, anbefales det at hele barneskoletrinnet – fra første til syvende klasse – kan gjenåpnes allerede 20. april dersom smittevernhensyn blir ivaretatt.

Kommentariatet:

«Oppløftende og fornuftig», skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende om endringene: «Regjeringen har funnet en god balanse i den vanskelige avveiningen mellom helse, økonomi og frihet».

i Bergens Tidende om endringene: «Regjeringen har funnet en god balanse i den vanskelige avveiningen mellom helse, økonomi og frihet». «Norge blir nå som et gigantisk borettslag, med tusen regler, skilt og forbud» , mener politisk redaktør Geir Ramnfjell i Dagbladet.

, mener politisk redaktør i Dagbladet. «[…] det går bare ikke, å holde lukket i månedsvis. Norge går konkurs. Folk får isijas og psykoser, selv om det er corona. De må få hjelp. Barna må få undervisning. Foreldrene må på de jobbene som fortsatt er igjen», skriver VG-kommentator Astrid Meland.

Også viktig:

Stortinget vedtok i dag den foreslåtte ordningen med «kontantstøtte» til norske bedrifter som mister inntekter på grunn av koronakrisen. Det ble ikke noe eksplisitt forbud mot at mottaker-bedriftene kan ta utbytte eller gå til oppsigelser av ansatte, men det skal praktiseres åpenhet om hvem som får penger.

– Det er synd og overraskende at stortingsflertallet ikke klarte å samle seg om tydeligere krav for å begrense utbytte og oppsigelser, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som likevel er fornøyd med at en «bred pakke» er kommet på plass.

