Mistet oversikten? Her er de viktigste korona-nyhetene fra Norge torsdag 16. april:

Fersk Filter-artikkel:

Vurderer du å holde ungene hjemme fra skole eller barnehage? Da bør du lese dette først: Vi har oppsummert ekspertenes argumenter for at åpning er riktig nå.

Virus-situasjonen nå:

6 848 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 177 er innlagt på sykehus, 64 ligger på intensivavdeling og 52 er tilkoblet respirator.

er innlagt på sykehus, ligger på intensivavdeling og er tilkoblet respirator. 152 er døde.

«Smittestopp»:

Folkehelseinstituttet og statseide Simulas nyutviklede «Smittestopp»-app ble lansert torsdag, men grunnet stor pågang hadde flere brukere i de første timene problemer med å ta den i bruk.

Målet med appen er å gi FHI anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet, blant annet for å måle effekten av smitteverntiltak. På sikt skal brukere også få beskjed om de har vært i nærkontakt med koronasmittede (i mer enn 15 minutter).

Appen er allerede svært omstridt, blant annet fordi kildekoden er lukket – og fordi brukerens lokasjonsdata lagres sentralt. Stortingsvara Solveig Schytz (V) vil ikke laste den ned: – Jeg føler meg ikke trygg nok på at personvern og sikkerhet er godt nok ivaretatt, sier hun.

(V) vil ikke laste den ned: – Jeg føler meg ikke trygg nok på at personvern og sikkerhet er godt nok ivaretatt, sier hun. – Personlig mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen, sa imidlertid statsminister Erna Solberg under ettermiddagens pressekonferanse (hun har selv lastet den ned etter å ha konsultert med Politiets sikkerhetstjeneste).

sa imidlertid statsminister under ettermiddagens pressekonferanse (hun har selv lastet den ned etter å ha konsultert med Politiets sikkerhetstjeneste). Rundt 450 000 personer i Norge har allerede fulgt statsministerens eksempel, opplyser FHI torsdag kveld. En ekspertgruppe som gjennomgår sikkerheten i appen, skal levere rapport til regjeringen 30. april.

Mer korona-nytt:

Flere sykehus går fra gul til grønn beredskap i ukene som kommer, deriblant Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Torsdag morgen sa helseminister Bent Høie (H) at sykehusene bør «gå over til mer normal drift der det er mulig».

(H) at sykehusene bør «gå over til mer normal drift der det er mulig». Så blir det altså ikke barnetog på 17. mai i år, verken i Oslo, Trondheim, Stavanger og flere andre kommuner. På et webseminar i regi av NHO torsdag, sa helsedirektør Bjørn Guldvog at det er «lite sannsynlig» med ansamlinger av 30-100 mennesker i hele 2020.

at det er «lite sannsynlig» med ansamlinger av 30-100 mennesker i hele 2020. Næringsdrivende og selskaper i Norge får utsatt frist for å levere skattemelding med tre måneder til 31. august på grunn av koronakrisen. – Mange har andre ting å tenke på akkurat nå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

