Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) la søndag kveld frem ytterligere tiltak for å sørge for at norske bedrifter holder seg flytende gjennom koronakrisen.

Tiltakene kommer på toppen av den store pakken som ble presentert fredag (og som opposisjonen på Stortinget nå har foreslått flere endringer i).

Solberg og Sanner presenterte følgende på pressekonferansen like etter klokken 19:

Bedriftene får utsatt innbetalingen av arbeidsgiveravgiften.

Regjeringen oppretter to nye låneordninger for norske bedrifter – hver med en foreløpig ramme på 50 milliarder kroner (rammen kan altså bli større):

Staten skal garantere for nye banklån til små- og mellomstore bedrifter. Detaljene her er ennå ikke på plass, men finansminister Sanner uttalte at regjeringen snarlig vil komme med en proposisjon til Stortinget. Statens obligasjonsfond blir gjenopprettet. Ordningen er spesielt rettet mot de store bedriftene, som oftere låner penger i obligasjonsmarkedet. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, opplyste Sanner under pressekonferansen.

Obligasjonsfondet ble opprettet som et virkemiddel under finanskrisen. Også den gangen var målet å sikre tilgang på penger for å opprettholde betalingsevnen i norske bedrifter. Det ble avviklet i juni 2014.

Søndagens tiltak kommer altså i tillegg til det som ble presentert før helga – blant disse var nye permitterings- og skatteregler.

– Vi er villig til å gjøre alt som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å bistå norsk næringsliv, uttalte statsminister Erna Solberg under pressekonferansen.

Per søndag klokken 19.45 er 1231 bekreftet smittet av koronoviruset i Norge. 37 av dem er innlagt på sykehus. Tre har omkommet som følge av viruset.