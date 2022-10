Usikkert hvor Russlands nye grenser går

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

KAN IKKE SE GRENSE, SELV OVER VANN: Selv om Russlands annektering av fire regioner i Ukraina ble høytidelig kunngjort av Vladimir Putin og feiret med storslått popkonsert på Den røde plass fredag, samt enstemmig ratifisert av Statsdumaen i dag, er det ingen som vet nøyaktig hvor de nye grensene går. Det selv om Kreml har erklært at de vil forsvare dem med alle tilgjengelige midler. «Vi vil fortsette å konsultere med folk som bor i disse områdene», sa pressetalsmann Dmitri Peskov etter å ha blitt konfrontert med uklarhetene i dag. Russland gjennomførte forrige helg falske folkeavstemninger i et forsøk på […]