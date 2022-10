NORD-KOREA HAR SENDT ET ballistisk missil over japansk territorium og utløst et nødvarsel til innbyggerne nord i landet om å søke dekning for nedfall.

Det er den siste i en rekke rakettoppskytinger landet gjør som respons på USA og Sør-Koreas gjenopptagelse av store marineøvelser, men den første som passerer over Japan siden 2017.

Den japanske forsvarsministeren Yazukazu Hamada sier landet «ser på alle alternativer, inkludert såkalte motangreps-kapabiliteter, og utelukker ingenting» som svar.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol advarer nordkoreanerne om en «resolutt respons».

USAs toppdiplomat for Sørøst-Asia sier oppskytingen var destabiliserende, men at døra til dialog er åpen.

Missilet skal ha hatt en rekkevidde på 4000 kilometer – nok til nå store deler av Øst-Asia – og landet i Stillehavet.The Guardian/Reuters

UKRAINSKE STYRKER skal ha brutt gjennom russiske forsvarslinjer flere nye steder i Kherson-regionen sør i landet.