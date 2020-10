Onsdag formiddag ble det kjent at regjeringen ønsker å videreføre støtten over statsbudsjettet på 1,8 millioner kroner til stiftelsen Human Rights Service (HRS) også til neste år.

Les også: Fortsatt millionstøtte til HRS over statsbudsjettet i 2021r

HRS står bak det islamfiendtlige nettstedet Rights.no og har ifølge Filter Nyheters beregninger mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige siden 2005.

Støtten har vært svært omstridt, men en kampsak for Fremskrittspartiet spesielt, som da de var i regjering fikk forhandlet frem en videreføring til tross for at daværende integreringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslo et kutt.

Nå reagerer Unge Høyre-leder Ola Svenneby kraftig på at regjeringen fortsatt vil gi stiftelsen penger.

«De har gått over streken så mange ganger»

– Unge Høyre har hele tiden vært tydelige på at hele ordningen med støtte til organisasjoner bør gjennomgås. Det er en forferdelig uting at politikere skal sitte og se på enkeltorganisasjoner og velge ut dem de liker, begynner Svenneby.

– Når det er sagt, så mener jeg det er ganske sjukt at HRS tidligere har fått penger fra en slags integreringspott. Det er ikke gjengs oppfatning at de driver med integrering. De har gått over streken så mange ganger og er regelrett destruktive for den offentlige debatten, fortsetter han.

Også i forkant av fremleggelsen av forslaget til årets statsbudsjett, gikk Svenneby og Unge Høyre ut og stilte krav om at støtten blir fjernet.

Selv om ungdomspartiet ikke har noen reell inflytelse på de konkrete budsjettforhandlingene, står de fortsatt på kravet.

«Videreføres som følge av en avtale i Stortinget»

– Unge Høyre har vært tydelige på at støtten til HRS bør fjernes. Dette skal være en regjering som prioriterer det den mener er best. Jeg kan ikke skjønne at det er riktig prioritering å fortsatt støtte HRS, sier Svenneby.

– Jeg skjønner at det er viktig for Fremskrittspartiet, men da må støtten eventuelt komme gjennom forhandlingene med dem, fortsetter han.

Tilskuddet til HRS «skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen. Tilskotet vidareførast som følgje av ei avtale i Stortinget om tilskot til ideelle organisasjonar», heter det i årets budsjettforslag.

Avtalen det vises til er overenskomsten mellom regjeringspartiene og Frp i 2019, da støtten til HRS ble videreført mot at flere andre organisasjoner fikk økt sine tilskudd.

KrfU-lederen: – Synes det er kjipt

Også KrfU-leder Edel-Marie Haukland uttalte tidligere denne uka at HRS burde miste støtten. Etter at regjeringens budsjettforslag ble lagt frem onsdag, sier hun følgende:

– Jeg tenker at dette ikke er regjeringens prioritet. De fleste skjønner at det ikke er KrF som har kjempet gjennom dette. Men jeg gleder meg til å se Siv Jensen stemme for én prosent av statsbudsjettet til bistand og 3000 nye kvoteflyktninger.

– Men budsjettforslaget er jo et uttrykk for hva de tre regjeringspartiene ønsker?

– Slik jeg forstår det følger dette av tidligere budsjettavtaler i Stortinget, og det er ikke regjeringens prioritet. Men jeg synes det er kjipt, fordi jeg mener at HRS ikke fortjener støtte, sier Haukland.

Opposisjonen reagerer også kraftig på videreføringen av støtten:

– Det er uforståelig for meg at vi fortsatt skal gi støtte til rasistiske konspirasjonsteorier. Det undergraver fellesskapet og demokratiet. Erna Solberg, Kjell Ingolf Ropstad og Guri Melby bør si unnskyld til nordmenn med innvandrerbakgrunn, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til Filter Nyheter.

Filter Nyheter har kontaktet Rita Karlsen og Hege Storhaug i Human Rights Service med spørsmål om de ønsker å kommentere utspillene fra Svenneby og Kaski. Vi oppdaterer artikkelen dersom vi får svar.

Støtt Filter!

Journalistikken på Filter Nyheter er grundigere og mer faktabasert enn de fleste artiklene du leser andre steder.

Dette er fordi den støtten vi får fra våre faste støttespillere gir oss arbeidsro til å konsentrere oss om det som virkelig betyr noe - grundig og gjennomarbeidet journalistikk.

Derfor håper vi at du vil bli med på laget. Om du gjør det, så vit at hver krone du betaler går til vårt journalistiske arbeid. Dessuten får du for kun 100,- kroner i måneden Filter Magasin rett hjem i postkassa 11 ganger i året. Ønsker du å donere årlig koster det 900,- kroner. Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Om du allerede er abonnent og verver en venn sender vi deg en Filter t-skjorte som takk. Alt du trenger å gjøre er å få din venn til å sende oss en mail så sender vi den til deg.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Meld deg på Filters nyhetsbrev

Det er gratis og inneholder en forklaring av det Filter-journalistene mener er dagens viktigste nyhetssaker i inn- og utland. Ellers som for eksempel forlegger og forfatter Anders Heger sier det: «Filter Nyheter har det suverent beste grepet om hvilke nyheter som teller, og hvilke som er unødig støy». Meld deg på her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.