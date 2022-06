Ukrainere «evakueres» til Kolahalvøya

Siden den russiske invasjonen 24. februar har over en million ukrainere blitt evakuert eller deportert til Russland. Over fire hundre kan befinne seg like ved grensen mot Norge. Menneskerettsorganisasjoner ber norske myndigheter finne ut om de har blitt sendt dit mot sin vilje.

Siden mars har over en million sivile ukrainere fra Mariupol og andre okkuperte områder blitt hentet ut og overført til forskjellige russiske regioner. Russland kaller det evakuering – Ukraina kaller det deportasjon.

Den britiske nettavisen I har identifisert 66 innkvarteringssteder for ukrainere i forskjellige regioner. 20 av disse ligger i Murmansk-regionen, like ved grensen mot Norge.

Plasseres i leire

Ifølge avisa har mange av ukrainerne blitt plassert i et nettverk av leirer, som fra russisk hold blir omtalt som «midlertidige innkvarterings-steder». Leirene er lokalisert i tidligere sovjetiske sanatorier, hoteller, barne-leirer og militærbaser.

I har også klart å identifisere 6 250 ukrainske borgere som for tiden befinner seg i slike leire, blant dem 621 barn. Rundt en tredjedel er fra Mariupol, resten fra andre okkuperte deler av Ukraina. Trolig er tallet langt høyere.

18. mai skrev Filter Nyheter om «filtreringsleire» som ukrainerne må gjennom først, der man ser etter forbindelser til den ukrainske hæren og politiet eller til nasjonalistiske enheter.

Russland har blitt beskyldt for å ville bruke ukrainerne som arbeidskraft, og til å skape vekst i avsidesliggende regioner.

Ukrainere skal også ha blitt nødt til å gi fra seg pass og skrive under på avtaler om å bli værende i regionene de har blitt sendt til i to år.

437 ukrainere i Murmansk-området

Allerede i mars gav russiske myndigheter ordre om å klargjøre for overføring av minst 100 000 mennesker fra Ukraina til forskjellige russiske regioner.

19. mai skrev det lokale nyhetsstedet B-port at Murmansk-regionen hadde tatt imot 437 personer fra Ukraina. Tallet inkluderer folk fra de to russiskkontrollerte opprørsrepublikkene i Donetsk og Luhansk. Ifølge B-port har det også kommet folk fra den ødelagte byen Mariupol.

I april skrev B-port om 20 klargjorte innkvarteringssteder i blant annet Murmansk, Kandalaksja og Kovdor, med plass til 2542 mennesker til sammen. Dette skal være mer enn i noen annen region i nordvest-Russland.

Ifølge ukrainske myndigheter har 1,2 millioner ukrainske statsborgere blitt hentet til Russland siden februar. De fleste er fra Øst-Ukraina. Mange av dem har blitt sendt til avsidesliggende regioner i Sibir og Russlands fjerne østen, og til Arktis.

Tallet inkluderer 90 000 innbyggere i de to russisk-kontrollerte «republikkene» i Donetsk og Luhansk som ble overført til Russland i dagene før den russiske invasjonen. Lignende tall har kommet fra det russiske forsvarsdepartementet.

Foreldreløse barn

Ifølge lokale medier ankom rundt 20 personer fra Donetsk og Luhansk til Murmansk 3. mars. Bare fra Mariupol har minst 30 000 sivile blitt tatt med til Russland og den russiskkontrollerte opprørsrepublikken Donetsk siden midten av mars.

Minst 200 000 er barn, inkludert 2000 foreldreløse som ifølge ukrainske og russiske kilder skal adopteres av russiske familier.

Ifølge B-port skal det russiske departementet for digital utvikling opprette en elektronisk plattform i Murmansk-regionen for å samle inn og utveksle data om folk som har blitt nødt til å forlate Ukrainas territorium.

Ifølge avisa Nordlys har mellom 60 og 80 ukrainere krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog og bedt om asyl siden februar. Det er ikke klart om noen av disse er blant dem som har kommet dit de siste månedene, eller om de har blitt sendt dit mot sin vilje.

Kolahalvøya har tatt imot folk fra de to russiskkontrollerte opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina siden 2016, da guvernøren i regionen innbød folk derfra til å slå seg ned.

Er kjent med rapportene

Senior fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomiteen sier at de kjenner til rapportene og har forsøkt å verifisere dem gjennom nettverkene sine.

– Hvis det er riktig at ukrainere har blitt tvangsflyttet til områder like ved norskegrensa, bør det legges til rette for at de kan komme til Norge og få den hjelpen de har krav på, sier han.

– Det er rystende å høre at ukrainere fra krigssonen skal ha blitt forflyttet mot sin vilje til fjerntliggende områder av Russland. Murmansk fylke er kanskje fjernt for europeere flest, men ikke for oss i Norge. Dessverre har vi ikke fått mer håndfaste opplysninger enn det som har vært rapportert i media. Vi har også forsøkt å kontakte ett av de aktuelle oppholdsstedene direkte, men uten å komme gjennom, sier Dale.

Dale understreker at dette gjelder ukrainere som har ønsket å reise vestover i Ukraina, men har blitt hentet til Russland mot sin vilje, og at organisasjonen ikke har noen oppfatning om dem som eventuelt selv har valgt å reise fra de to opprørs-republikkene til for eksempel slektninger i Murmansk.

Vet ikke om de er der frivillig eller under press

Ifølge menneskererettsorganisasjonen Kharkiv Human Rights Protection Group er det vanskelig å si sikkert hvor mange som har blitt med frivillig fra Mariupol, og hvor mye som skyldes press.

Halya Coynash er journalist tilknyttet Kharkiv Human Rights Protection Group. Coynash skriver på epost til Filter Nyheter at hun tviler på at mange fra Luhansk og Donetsk frivillig har valgt å bosette seg i Murmansk-regionen, der levestandarden kan være lav.

Når det gjelder Mariupol og andre områder som har blitt okkupert etter krigens start, er distinksjonen mellom det å flykte og bli deportert uansett minimal: «Folk fra Mariupol var under beleiring og forhindret fra å reise til tryggere områder i Ukraina, så hvis ukrainere derfra frivillig har gått om bord på russiske busser har de gjort det under trusselen om å ellers dø av bomber, beskyting, sult eller andre farer russerne har påført dem», skriver Coynash.

Hun frykter de nå lever under dårlige vilkår og oppfordrer norske myndigheter og organisasjoner med kontakter i regionen om å oppsøke deporterte ukrainere, i den grad det er mulig, og hente ut så mye informasjon som mulig.

«Det kan godt være at de har blitt lurt til å signere kontrakter der de forplikter seg til å bli værende i to år før de får papirene sine tilbake, eller har blitt separert fra barna sine, som vi har kjennskap til at noen har blitt truet med, selv om vi ikke har hørt dette direkte fra noen», skriver hun.

«Er de strandet i området, eller lurt dit, og ønsker å returnere til Ukraina via et tredjepartsland, ville det være til stor nytte om Norge kunne hjelpe», skriver Coynash.

