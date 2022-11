Ukraina inntar Kherson – viktig bro kollapset

RUSSERNE NESTEN UTE AV KHERSON BY: Ukraina er nå nær å ha full kontroll over sør-ukrainske byen Kherson, ifølge Serhij Khlan i Khersons regionale råd. Også det russiske forsvarsdepartementet kunngjør at de har fullført den varslede tilbaketrekkingen. Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass er alle de russiske styrkene og utstyret tilbake på østsiden. Khlan ber ukrainerne om å holde seg innendørs en stund til, mens ukrainske styrker leter etter gjenværende russiske soldater. Stemmer opplysningene har uttrekningen skjedd raskere enn noen hadde forventet, ifølge VG: «Dersom dette er riktig, så har det skjedd i et hastverk, og i et slikt kaos kan enkelte, mindre enheter ha blitt igjen», sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til avisa.

