1,5-gradersmålet er trolig dødt. Det er ikke sikkert det er så dumt

PRESIDENTEN FOR COP26, Alok Sharma, åpnet fjorårets klimatoppmøte i Glasgow med å kalle det «the last best hope». Han siktet til 1,5-gradersmålet som ble vedtatt i Paris-avtalen i 2015. Nå viser det seg at han trolig hadde rett. Møtet i Glasgow var siste sjanse. Siden den gang har utslippene fortsatt å stige, og for et par uker siden kunne Verdens Meteorologiforening (WMO) melde om atmosfæriske rekordnivåer av de tre klimagassene metan, karbondioksid og dinitrogenoksid. 1,5-gradersmålet innebærer en halvering av klimagassutslipp innen 2030, og som geologiprofessor ved Harvard Daniel P. Schrag nylig skrev i The Economist: «Det er fullstendig utenfor verdens nåværende teknologi, økonomi og politikk. Er det teknisk mulig? Jeg antar det. Men det er så langt fra virkeligheten at det blir absurd».

SELV OM DET fremdeles mumles om 1,5 C på årets klimatoppmøte, COP27 i Sharm El-Sheikh, tyder ting på at de fleste er enige. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.