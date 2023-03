Trump tiltalt

TRUMP ER TILTALT I HYSJPENGESAKEN. Påtalemyndigheten har vært i kontakt med Trumps advokater for å arrangere seansen der Trump pågripes, fotograferes og får fingeravtrykkene registrert i tinghuset før han blir stilt for retten. Det skjer kanskje allerede i dag, etter at en såkalt storjury på Manhattan i går vedtok tiltaledokumentet.

Dokumentet er ikke er kjent i detalj, men sies å inneholde mer enn et dusin tiltalepunkter knyttet til Trumps forsøksvis skjulte utbetalinger til en erotisk underholdningsartist og en modell mens han var presidentkandidat i 2016. Aldri før har en tidligere president i USA vært formelt anklaget for kriminelle handlinger av påtalemyndigheten.

Trump selv nekter å ha brutt loven og kaller tiltalen «politisk forfølgelse og valginnblanding på det høyeste nivået noensinne». Han har, med ordbruk som minner om 6. januar 2021, bedt sine tilhengere om å demonstrere. Politiet er i høy beredskap for protestmarkeringer som kan utarte til vold.

Inntil videre ser det republikanske partiet ut til å slå ring om ekspresidenten, og majoritetsleder Kevin McCarthy sier Representantenes hus vil holde distriktsadvokat Alvin Bragg ansvarlig for «maktmisbruk». Trumps rival Ron DeSantis kaller tiltalen «uamerikansk».

Hysjpengesaken er en av flere mulige saker der Trump kan bli stilt til ansvar for lovbrudd, og det er kort tid til det i tillegg kan komme en tiltale i delstaten Georgia knyttet direkte til Trumps utøvelse av presidentembetet og forsøkene på å underminere valgresultatet i 2020. The New York Times/AP News/CNN



TYRKIA HAR RATIFISERT Finlands Nato-søknad. Finland blir