Trump melder seg for retten – får neppe «mugshot» og håndjern

VENTER PÅ TRUMP: Hundrevis av journalister og skuelystne er allerede på plass utenfor rettslokalet på Manhattan der Donald Trump i dag er ventet å melde seg for å få forkynt tiltalten i den såkalte hysjpengesaken. Det er ventet å skje på ettermiddagen, New York-tid, altså kveld her i Norge. Men venter du et klassisk «mugshot» av ekspresidenten vil du trolig bli skuffet: Selv om Trump formelt vil bli arrestert og få fingeravtrykkene registrert, vil han trolig verken iføres håndjern eller føres foran kamera med navnet sitt på et skilt under, og dessuten bare tilbringe en kort stund i politiets varetekt før han løslates. Trumps advokater har dessuten fått dommeren med på å forby alle tilstedeværende å ha med kamera eller datamaskiner (men Trump vil definitivt bli fotografert av pressen på vei inn og ut). Fortsatt er det konkrete innholdet i tiltalen ukjent.

Saken mot Det republikanske partiets «frontrunner» til presidentvalget neste år har heller ikke svekket hans standing blant tilhengerne: 48 prosent av republikanerne ønsker nå ham som kandidat, ifølge en ny meningsmåling gjennomført etter at tiltalen i den såkalte hysjpenge-saken ble kjent. Ingen andre kandidater har i nærheten av den samme oppslutningen.

BANKET OPP ETTER REPORTASJE OM KRIGSTILHENGERE: Den russiske journalisten Peter Ivanov (21) fra den uavhengige avisa Sota ble i mai i fjor banket opp av to maskerte menn utenfor leiligheten i St. Petersburg. «En av dem tok armene mine fra hverandre, og slo til meg i ansiktet