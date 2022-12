Terrorsaken i Tyskland: Går langt i å knytte kupp-planleggere til ytre høyre-parti

SISTE: Den amerikanske basketballspilleren Brittany Griner er løslatt fra straffekolonien i Russland der hun sonet en dom for besittelse av cannabisolje. Griner på vei hjem etter at USA og Russlands myndigheter gjennomfører en fangeutvekslingsavtale der russerne får tilbake den dømte våpenhandleren Viktor Bout, skriver CNN.

– STADIG MER RADIKALE: Delstatsmyndighetene i Thüringen går langt i å knytte ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) til terrorsaken der minst 54 personer fra et høyreekstremt konspirasjonsteori-miljø er mistenkt for å ha planlagt statskupp – planer som kunne endt med drap på politikere. «AfD har blitt mer og mer radikalisert. De sprer disse konspirasjonsfantasiene og fantasiene om å styrte staten», uttalte innenriksminister i Thüringen, Georg Meier, i dag. En av de siktede som ble pågrepet i den enorme politirazziaen i går er Birgit Malsack-Winkemann, som var AfD-representant i Forbundsdagen fram til i fjor og arbeidet som dommer i Berlin. Hun skal ha vært tiltenkt rollen som «justisminister» etter kuppet i den absurde planen som nettverket skal ha jobbet med siden november i fjor. Tidligere har en lang rekke AfD-politikere blitt knyttet til ekstreme og anti-demokratiske grupper, inkludert Reichsburger-bevegelsen, og hele partiet er i sikkerhetstjenestenes søkelys for høyreekstremisme.