Vestres fastpris: Ingen vei ut av krisa for industrien

I GÅR BLE det klart at regjeringen har fått på plass et system for fastprisavtaler på strøm til næringslivet. «Vi har jobbet hardt for å få i gang fastprismarkedet. Nå ser vi at det er mulig å tegne langsiktige avtaler til under krona. Det er ganske mye lavere enn dagens spotpris på rundt fire kroner i de dyreste områdene, men prisene svinger, og hver enkelt bedrift må selv vurdere hva som er best for seg», sier næringsminister Jan Christian Vestre til NTB.

PÅ STATKRAFTS hjemmesider kommer det fram at kontraktene var tilgjengelige allerede i går, med levering fra 1. januar 2023 og med varighet på tre, fem eller syv år. De faste prisene vil settes løpende på markedsmessige vilkår og tilbys kraftleverandører som kan videreselge til næringskunder med et maksimalt påslag på 2,5 øre/kWh og et fastledd på 99 kroner per målepunkt per måned, ifølge Statkraft. Kontraktene tilbys så langt gjennom strømleverandørene Fjordkraft og Fortum. Ifølge Dagens Næringsliv har om lag 220 bedriftskunder allerede meldt interesse for ordningen.