Tapte 51 milliarder dollar: «Tabber og slurv» lå bak, sier kryptokonkursmannen

«LOOK, I’VE SCREWED UP»: Lederskapstabber og slurvete regnskapsføring er forklaringen på kollapsen til verdens nest største kryptovalutabørs. Det sa FTX-gründer og -toppsjef Sam Bankman-Fried på New York Times’ Dealbook-konferanse i natt, sin første offentlige opptreden etter at han gikk av og slo selskapet konkurs for tre uker siden. Bankman-Fried avviser at han har hatt noen intensjon om å bryte lover og regler, men sa også på et tidspunkt at han ikke hadde oversikt. «Look, I’ve screwed up. I was CEO» sier den 30 år gamle eks-milliardæren via videotelefoni i det direktesendte intervjuet.

Det er anslått at 51 milliarder dollar gikk tapt da han slo FTX konkurs for tre uker siden. På det tidspunktet hadde nylig fremkommet informasjon om likviditetsproblemer og ugreie forbindelser til Bankman-Frieds investeringsselskap Alameda Research gjort selskapets kunder så nervøse at det ga kraftige utslag på såvel FTX’ egen kryptovaluta samt mer kjente slike, deriblant bitcoin.