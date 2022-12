Det grønne skiftet: Årsak til energikrisen – eller løsningen?

ETTER EN PERIODE med lave strømpriser var vi denne uka tilbake i et landskap vi kjenner fra august: Både onsdag og torsdag var strømprisene over seks kroner per kilowattime. De lave prisene fra begynnelsen av november kom som følge av rekordnedbør og mye vind, noe som ga et stort overskudd av uregulerbar kraft fra vind- og elvekraftverk. Denne uka stilnet vinden, og synkende temperaturer gjorde at nedbøren i fjellet kom i form av snø. Det ble også kaldt i Europa, noe som førte til økt forbruk av kraft til varme. Resultatet overrasket ikke. Ifølge Statnett eksporterte Norge i forrige uke netto åtte ganger så mye kraft som i hele oktober, og prisene gikk i været.

DYNAMIKKEN BLOTTLEGGER DEN grunnleggende driveren bak den europeiske kraftkrisen: Det er rett og slett ikke nok kraft i Europa etter at Putin skrudde igjen gasskranene. Til og med i kraftlandet Norge kommer det stadig flere indikasjoner på at det går mot kraftunderskudd. Sist på tirsdag da Miljødirektoratet slapp en ny rapport som viser at transportsektoren vil trenge enorme mengder kraft for å kutte utslipp fram mot 2050.