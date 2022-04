Oslopolitiet har besluttet å beslaglegge førerkortet til Lars Thorsen, lederen for den muslimfiendtlige og høyreradikale gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), etter det Filter Nyheter erfarer.

Begrunnelsen er Thorsens kjøreadferd med sin iøynefallende militærgrønne Mercedes-Benz Geländewagen på Tøyen i Oslo fredag 11. mars, da SIAN-lederen og en annen aktivist var i bydelen for å oppsøke moskeer og brenne koraner.

Thorsens forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at SIAN-lederen ikke samtykker i beslaget.

SIAN mener anmeldelsen for brudd på Vegtrafikkloven og førerkortbeslaget er politisk motivert, og et forsøk fra politiet på å hindre Thorsen i å forflytte seg til lignende aksjoner framover.

– Her virker det som at politiet bruker alle virkemidler for å begrense ytringsfriheten til SIANs medlemmer, inkludert førerkortbeslag slik at budskapet skal begrenses mest mulig geografisk. Det er kreativt, men for et demokrati ganske uheldig, sier advokat Elden til Filter Nyheter.

Fristene i førerkortsaker tilsier at saken skal for retten før påske.

– Fare for skade på personer

SIANs egen videostrøm fra opptrinnet 11. mars, filmet av Thorsens passasjer, viser blant annet hvordan Thorsen setter fyr på en koran mens han sitter bak rattet og holder den ut av vinduet. På utsiden, i Sverres gate på Tøyen, kommer en mann til og forsøker å ta den brennende boken samtidig som Thorsen setter bilen i fart ut i Åkebergveien ved politihuset.

Der løp flere personer etter bilen og slo og sparket i den. SIAN-mennene fortsatte provokasjonen med å sette fyr på koraner samtidig som aktivistene sprayet med såkalt forsvarsspray ut vinduene mot personene som nærmet seg.

Det skal særlig være en episode der Thorsen stanset og rygget bilen et stykke i Åkebergveien mens det var mennesker i veibanen, som kvalifiserer til førerkortbeslag slik politiet ser det.

«Det oppstod fare for skade på de minst fire personene som løp noen meter bak bilen», heter det i beslutningen om midlertidig tilbakekall av førerrett og beslag av førerkort, etter det Filter Nyheter får opplyst.

Beslutningen ble forkynt for Thorsen av en politipatrulje hjemme hos ham 23. mars.

Selve den kaotiske situasjonen 11. mars endte med at bilen med de to SIAN-mennene ble eskortert av Beredskapstroppen til politihuset, før de ble bortvist fra Oslo sentrum og fikk forbud mot å nærme seg alle moskeer i byen til dagen etter.

Oslo politidistrikt opplyser til Filter Nyheter at politiet foreløpig ikke har anledning til å verken bekrefte opplysningene om førerkortbeslag eller kommentere saken på andre måter.

Det er bare en måned siden en annen SIAN-aktivist ble tiltalt for vold mot offentlig tjenesteperson og grov kroppskrenkelse, etter å ha sprayet en sikkerhetsvakt ved Rådhuset i Oslo i ansiktet med rød forsvarsspray under en annen demonstrasjon med koranbrenninger.

«Erklærer krig mot hele politietaten»

25. mars, samme uke som førerkortbeslaget, la SIAN-aktivist Ellen Due Brynjulfsen ut en dramatisk tekst på Facebook der hun hevder Politidirektoratet og politiet forsøker å stoppe organisasjonen med ulovlige midler. I innlegget heter det blant annet at hun «erklærer krig» mot blant andre politiet, stortingspolitikere, dommere og antirasister.

«Jeg erklærer nå krig mot hele politietaten. Jeg erklærer krig mot de 169 som har barrikadert seg bak murene på Eidsvolls plass i Oslo. Jeg erklærer krig mot Oslo kommune og alle andre kommuner som følger Allah og Mohammeds ordre. Jeg erklærer krig mot alle dhimmier som løper Mohammedfølgernes ærender

(…)

Jeg er ikke alene! Nå skal silkehanskene av!

(…)

Bur meg inne, frata meg bil, hus og hjem. Tror dere virkelig at det vil stoppe meg? Informasjonskrigen har startet – og jeg kan love dere at dere vil komme til å ønske at dere ikke hadde tråkket over den røde streken», skriver Brynjulfsen.

På spørsmål fra Filter Nyheter om konflikten med politiet og Brynjulfsens innlegg, svarer Lars Thorsen:

– Jeg kan bekrefte at statsmaktens illegitime krigføring mot patrioter har krysset den røde linje. Derav vår lovlige respons på deres ulovligheter. Vi opplever nå tyranniske maktovergrep på linje med det man ser mot dissidenter i Australia, New Zealand, Tyskland og Canada med flere, skriver Thorsen i en tekstmelding.



Han ville i forrige uke ikke kommentere hvilken politisak de refererte til.

Dømt for rasisme

SIAN er en organisasjon som jobber for at norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av deres religion, og som bruker en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med norske politikere, politiet og dommere, som alle har blitt betegnet som «kulturmarxister».

Lars Thorsen er tidligere dømt til betinget fengsel og en bot for hatefulle ytringer om norske muslimer, etter at retten I 2019 slo fast at en rekke av SIANs løpesedler utgjorde brudd på den såkalte rasismeparagrafen. Oslo tingrett beskrev utsagnene som «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd».

Les også: SIAN forsvarer uttalelser om Anders Behring Breivik

Den siste tida har den lille gruppen av muslimfiendtlige aktivister lagt mer vekt på koranbrenninger, inspirert av den rasistiske danske provokatøren Rasmus Paludan. Han har i Danmark utløst enorm ressursbruk hos politiet med hyppige opptrinn i bydeler der det bor mange muslimer, som han ønsker å generalisere som voldelige og barbariske.

Tidligere i år ble Paludan invitert av SIAN til en felles demonstrasjon foran Stortinget. Også Paludan er straffedømt for hatefulle ytringer, og er kjent for å ha forherlighet vold, foreslått forbud mot at muslimer kan benytte offentlige toaletter og snakket om afrikanere som «mindre begavede» mennesker.

