Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) trekker seg fra Motvind Norges planlagte markering foran Stortinget førstkommende lørdag. Han mener organisasjonen må rydde opp i det som ligner en sammenblanding med høyreradikale miljøer.

Det skriver VG.

Bakgrunnen er at Motvind Norge og Motvind Sørvest i august inviterte partiet Alliansen til å stille i et politikerpanel under en samling mot vindkraft i Kvinesdal. Alliansen er i dag en del av det høyreekstreme miljøet i Norge.

Motvind Norge publiserte tidligere denne uka en erklæring på egne hjemmesider der de «tar avstand fra partier, organisasjoner eller personer som ikke forfekter demokratiets virkemidler og ikke har respekt for alle menneskers fundamentale rettigheter».

Flere har imidlertid ment at erklæringen var for svak.

«Beklager dessuten at vi har vært for trege»

Etter et nytt styremøte i Motvind Norge torsdag kveld, sendte nestleder i styret John Fiskvik før midnatt ut følgende melding til politikere og naturvernere som skal holde appell eller delta i lørdagens markering:

«Motvind Norge beklager at Alliansen i det hele tatt ble invitert til Camp Buheii 6.-8.august 2021, og vi beklager dessuten at vi har vært for trege og ikke tilstrekkelig klare i vår avstandtagen i etterkant».

Videre i eposten skriver nestlederen at det er «destruktive krefter» som forsøker å koble Motvind Norge til ekstreme organisasjoner – og at dette «føyer seg inn i rekken av systematiske forsøk på å skade eller ødelegge Motvind Norge».

Angriper Frederic Hauge: – Vil svekke Motvind Norge

I meldingen fra Motvind Norge-representanten blir Frederic Hauge omtalt som «tidligere miljøverner [...] fra bransjelobbyen Bellona». Hauge oppfordret i går politikerne til å boikotte lørdagens arrangement foran Stortinget.

«Beveggrunnen for at [Hauge] velger å fronte dette ondsinnede angrepet på en av Norges sterkeste folkebevegelser – en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon med nærmere 20.000 dedikerte medlemmer – kan man saktens spekulere i», skriver John Fiskvik i Motvind Norge til politikerne.

I en epost til flere av de samme personene skriver leder Ruben Mjelde Oddekalv i Norges Miljøvernforbund at Motvind Norge er offer for et «smakløst spill», der Frederic Hauge «vil svekke Motvind Norge fordi han er for vindindustri (med kobling mot egen vinning og batteriindustri)».

«Åpenbar tabbe» å invitere Alliansen til Agder

Oddekalv skriver videre at gårsdagens oppslag i mediene, der flere reagerte kraftig på at Alliansen ble invitert til Motvind Norges samling i Kvinesdal i august, er en fortsettelse av konflikten hvor tidligere medlemmer forsøker å «svekke ledende personer» i organisasjonen.

Per nå er Ola Elvestuen den eneste politikeren som har trukket seg fra arrangementet foran Stortinget i Oslo lørdag. Både Trine Lise Sundnes (Ap), Rasmus Hansson (MDG), Kirsti Bergstø (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Per Olaf Lundteigen varsler at de vil stille.

Kirsti Bergstø er blant dem som skal ha forsikret seg ytterligere om at Motvind Norge tar tilstrekkelig avstand fra høyreradikale og -ekstreme miljøer.

Bjørnar Moxnes omtaler det som en «åpenbar tabbe» av Motvind Norge å invitere Alliansen til det tidligere arrangementet i Agder, men mener organisasjonen nå har tatt tilstrekkelig avstand.

