Saudi-Arabia: Fotballtriumf borte, henrettelser hjemme

17 HENRETTET: Samtidig som det saudiske herrelandslaget til alles overraskelse slo Argentina 2-1 i gruppespillet i Qatar-VM tirsdag, kom nyheten om at Saudi-Arabia har henrettet 17 de siste to ukene. De avdøde var tiltalt for narkotikaforbrytelser og smugling, ifølge FNs menneskerettskontor.

Fotball-seieren fikk Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman til å be om at onsdagen skulle være en nasjonal fridag i hjemlandet, og under åpningskampen satt kronprinsen side om side med Fifa-president Gianni Infantino. Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International, sier til TV2 at hun mener det ikke er tilfeldig at disse henrettelsene fant sted samtidig som resten av verden er opptatt av hva som skjer i Qatar: «Dette er en slags trend. Når gode eller positive ting skjer rundt Saudi-Arabia, benytter myndighetene øyeblikket til å gjennomføre henrettelser eller andre brudd på menneskerettigheter». Saudi-Arabia jobber nå for å arrangere fotball-VM i 2030 sammen med Egypt og Hellas.