Fulle gasslagre er ikke vidundermiddel mot energipriser

I SIN UKESRAPPORT forteller NVE om økt strømproduksjon, spesielt i Midt- og Nord Norge, som følge av økt tilsig. Den høye produksjonen førte til høy eksport, og det er ikke bare i forrige uke vi har eksportert. Tall fra Nord Pool viser at vi har hatt nettoeksport hver eneste dag siden 3. november. På Twitter skriver redaktør for Energiwatch, Anders Lie Brenna, at det blir interessant å se om Norge allerede har startet strømeksport for å hjelpe Europa. «Det må vi i praksis gjøre gjennom vinteren når gasslagrene i EU tappes, men jeg tror vel ikke at det skjer allerede nå. For gasslagrene er fortsatt ganske fulle», skriver Brenna.

DET STEMMER, FOR i forrige uke nådde gasslagrene i EU og Storbritannia 1079 TWh, noe som nesten er full kapasitet. Omtrent samtidig annonserte Tyskland at deres lagre var på full kapasitet. De høye nivåene skyldes at gasslagringen begynte tidligere enn vanlig (19. mars, 11 dager før medianen) og ble avsluttet mye senere enn vanlig (13. november, 18 dager over medianen). Til sammen har man fylt gasslagrene i 239 dager, noe som tilsvarer en hel måned ekstra, og dermed mer enn utlignet for utgangspunktet i mars, da man lå 23 prosent under normalen.