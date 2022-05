Russisk nobelpris-vinner lanserer europeisk utgave av avisa Novaja Gazeta

NOVAJA GAZETA I LATVIA: Den russiske avisen Novaja Gazeta, der fredsprisvinner Dmitri Muratov er redaktør, gir ut sin første papirutgave etter de bestemte seg for å stoppe all publisering i Russland. I Latvia blir avisen omdøpt til Novaja Gazeta Europa og gis ut i ny europeisk drakt. Senere er planen at de også skal selge aviser i Estland, skriver NRK. Redaktørene i Novaja Gazeta begrunnet nedleggelsen med at de hadde fått to varsler fra Russland om at de brukte såkalte «utenlandske agenter» i sendingen, og de fryktet å bli lagt helt ned. I tillegg har Russland innført en ny medielov som kan straffe journalister med opptil 15 års fengsel dersom de sprer «falsk» informasjon om krigen i Ukraina.



HETEBØLGE TRUER MATPRODUKSJONEN: En kraftig hetebølge preger store deler av India og Pakistan. I enkelte områder der temperaturer over 40 grader celsius vanligvis ikke inntreffer før i mai, har gradestokken gjentatte ganger i april beveget seg opp mot 50. Varmen berører til sammen nesten 1,5 milliarder mennesker og har har forverret problemer med energiforsyningen i begge landene. Den vil også få globale konsekvenser. For eksempel svinner nå håpet om at indisk landbruk vil være i stand til å erstatte ukrainsk korn på det internasjonale matmarkedet, skriver vi i ukas klimaspalte Elendig Fredag.

APROPOS UKRAINSK MATPRODUKSJON:

APROPOS UKRAINSK MATPRODUKSJON: Nesten 25 millioner tonn korn sitter fast i Ukraina og kan ikke eksporteres ut av landet på grunn av krigen, logistikkproblemene og de stengte svartehavshavnene, ifølge The Guardian. Det er medvirkende til de rekordhøye matvareprisene vi ser nå, og vil gi landet lagringsproblemer under neste innhøsting i juli og august, sier FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Også lederen av Verdens handelsorganisasjon har uttrykt bekymring for at prisspiralen på næringsmidler vil føre til hungersnød og sier «det ville virkelig hjulpet verden» om kornet i de ukrainske siloene kunne fraktes ut.

TIDLIGERE RØDT-PROFIL MED RUSSLAND-PROPAGANDA: Den norske forretningsmannen og politikeren Hendrik Weber (45) sitter i styret i en organisasjon som støtter at Russland «eliminerer» Ukraina og omtaler landet som «et arnested for nynazismen i Europa». Det skriver Dagbladet, som i går avslørte at Weber kan knyttes direkte til flere av Vladimir Putins mest betrodde menn på den okkuperte Krim-halvøya. Tidligere har frilansjournalist og Filter-spaltist John Færseth avslørt at nordmannen har drevet en hyppig reisevirksomhet på Krim, der han har drevet PR-virksomhet for Russland. Weber, som selv nekter å kommentere Dagbladets opplysninger, har tidligere representert Rødt i kommunestyret i Alver kommune i Hordaland. Han ble seint i mars ekskludert fra partiet.



TREKKER I LANGDRAG: Et par oppsiktsvekkende innrømmelser fra prorussisk hold det siste: Først skal Vladimir Putin selv ha beklaget overfor sin israelske motpart at utenriksminister Sergej Lavrov påsto i et intervju med en italiensk TV-kanal at «Hitler hadde (…) jødisk bakgrunn. De største antisemittene er nettopp jøder». Deretter kunngjør den hviterussiske presidenten Aleksander Lukashenko overfor Associated Press at han ikke hadde forventet av krigen i Ukraina «ville trekke i langdrag». Det er nå ti uker siden Russland invaderte nabolandet.



RØFF KVELD FOR BORIS: Opptellingen av stemmene i lokalvalget i Storbritannia viser at Labour har vunnet kontrollen over tre symboltunge bydelsutvalg i London, inkludert Westminster, som partiet aldri tidligere har styrt. Statsminister Boris Johnson innrømmer at Tory-partiet hadde «en røff kveld» i deler av landet – men heller ikke Labour ser ut til å kunne feire uten bismak, siden partiet ikke ser ut til å ha noen substansiell fremgang utenfor hovedstaden. På landsbasis får Labour cirka 35 prosent av stemmene, de konservative 30 og de liberale 19. 16 prosent av britene som har stemt, har gjort det på andre, mindre partier, skriver BBC News. Det er fortsatt ikke bekjentgjort resultater fra Nord-Irland, som står oppe i en alvorlig politisk krise på grunn av brexit-trøbbelet.



God helg! Hilsen Filter-redaksjonen



PSST! Fikk du med deg at Filter Nyheter denne uka vant pris for sitt arbeid med journalistisk dekning av norsk høyreekstremisme?

Foto: Olaf Kosinsky (CC BY-SA 3.0 DE)