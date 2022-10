Rekordbot til Facebook for valgkamp-annonser, overskuddet svikter

TEKNOLOGISELSKAPET META er ilagt det som kan være USAs største bot for brudd på valgkamp-regler om finansiering. Selskapet må betale delstaten Washington litt under 25 millioner dollar for å skjule identiteten og pengebruken til de som plasserer politiske annonser på Facebook. Samtidig blir det klart at selskapet halverte overskuddet i tredje kvartal i år, og varsler «betydelige endringer» for å bedre lønnsomheten. Det er særlig Mark Zuckerbergs hjertebarn, satsingen på virtuelle verdener, som koster selskapet dyrt samtidig som annonseinntektene synker.

Mange av de største amerikanske teknologiselskapene har i det siste rapportert betydelige svikt i overskuddene, og sender ut bekymringsfulle signaler om oppbremsing i økonomien.Yahoo (AFP)/NTB/New York Times

OGSÅ SØRKOREANSKE SAMSUNG melder om oppbremsing. Samtidig ansetter den sørkorenske elektronikk-giganten selskapet den korrupsjonsdømte sønnen til en tidligere toppsjef som ny administrerende direktør. NTB/BBC News