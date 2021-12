QATAR-KRITIKER DØMT: Regimekritiker Abdullah Ibhais ble i dag dømt til tre års fengsel i Qatar for påstander om bestikkelse. Selv hevder 35-åringen at han ble tvunget til å avgi en falsk tilståelse for de økonomiske forholdene under trussel, som en direkte følge av at han forsvarte migrantarbeiderne som streiket i august 2019. Opprinnelig var han dømt til fem års fengsel før han anket.

Filter Nyheter har tidligere skrevet at to menneskerettsorganisasjoner etter en grundig undersøkelse konkluderte med at Ibhais ikke fikk en rettferdig rettssak da bevisene som ble lagt fram var «vage, inkonsekvente og noen tilfeller motstridende». FairSquare-direktør Nicholas McGeehan understreket at det ikke ble lagt fram noen andre beviser mot tobarnsfaren enn hans egen tilståelse, en tilståelse Ibhais selv hevder ble tvunget fram under trussel.

«Qatars rettssystem trenger en seriøs gransking før VM. Ellers vil ingen besøkende supportere være trygge», skriver fotballbladet Josimar om dommen.

SOM VISEPRESIDENT og president på Stortinget har Eva Kristin Hansen vært storforbuker av privatsjåfør, avslører Aftenposten. Ap-politikeren har siden hun kom inn i presidentskapet i 2017 brukt Stortingets biltjeneste over 700 ganger, flere enn de andre i presidentskapet til sammen. De fleste turene var mellom Stortinget og huset til Hansen i Ski. «Jeg legger til grunn at Stortinget har anvendt bil når reglementet sier det» kommenterer hennes advokat John Christian Elden. Eva Kristin Hansen måtte gå av som stortingspresident da det ble kjent at hun en periode haddde pendlerbolig i Oslo sentrum samtidig som hun var deleier i familiens villa snaut tre mil utenfor byen.

SAKSØKER PROUD BOYS: Riksadvokaten i District of Columbia Karl Racine går til søksmål mot de høyreekstreme gruppene ​​The Proud Boys og ​​Oath Keepers for deres rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i år, der fem personer ble drept og flere skadet. De to gruppene og 30 personer som har forbindelser til dem, er anklaget for «å konspirere om å terrorisere District of Columbia» i det første sivile søksmålet fra en offentlig instans mot opprørerne. I en twitter-melding, tirsdag, skrev Racine at gruppene «forårsaket utstrakt skade på distriktet, vårt demokrati, og især de modige mennene og kvinnene i vårt Metropolitan Police Department». Flere individuelle medlemmer av Oath Keepers er tidligere i år straffetiltalt av føderale myndigheter for å ha gått sammen om å blokkere Kongressens innsettelse av president Joe Biden.

TYSK POLITI STØTTET av spesialstyrker har aksjonert mot flere adresser i delstaten Sachsen, i opprullingen av en gruppe vaksinemotstandere som skal ha hatt planer om et attentat mot delstatsminister Michael Kretschmer (CDU). Politiet ble oppmerksomme på gruppa etter at fjernsynskanalen ZDF i forrige uke avslørte hvordan medlemmene snakket i Telegram-grupper om å ta livet av folkevalgte, skriver The Guardian.

SKAL KARTLEGGE HOMOTERAPI: Et forskningsinstitutt i Bodø har fått i oppdrag å kartlegge omfanget av såkalt konverteringsterapi i Norge, skriver Vårt Land. Per i dag er det ingen som forsker spesifikt på konverteringsterapi i Norge, og under høringsrunden til regjeringens forslag om et forbud, påpekte flere av innsenderne at kunnskapsgrunnlaget var for lavt til å innføre en lovendring.

Datainnsamlingen vil pågå i 2022 og den endelige rapporten er ventet sommeren 2023. Regjeringen sa til kristenavisa i november at de ikke vil vente på rapporten i arbeidet med å forby praksisen.



