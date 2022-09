Rakettnedslag 300 meter fra atomkraftverk

UKRAINA BESKYLDER RUSSLAND for å drive «kjernekraft-terrorisme» etter at et kraftig missil i går slo ned 300 meter fra et atomkraftverk i Juzjnoukrajinsk i Mykolaiv fylke, langt fra frontlinjene i den pågående krigen. Ingen er skadet og reaktoren opprettholdt driften, mens et vannkraftverk i nærheten måtte midlertidig stenges etter angrepet.

Også på Zaporizjzja-kraftverket, der FN-inspektører er utplassert for å overvåke driften under russisk okkupasjon, ble det mandag meldt om ny bombing. Det skjer mens ukrainske styrker rykker stadig lenger østover nord i landet, der de nå har begynt å gjenerobre land i Luhansk-regionen.AP News/New York Times/The Guardian