Russland vil ha snarlige «folkeavstemninger» i Ukraina

FORBEREDER «FOLKEAVSTEMNINGER»: Mens ukrainske styrker fortsetter fremrykkingen sørover og østover og så smått har begynt å ta kontrollen over områder inne i Donetsk-regionen, som er Russlands uttalte hovedmål med krigen, forbereder lokale, prorussiske separatistmyndigheter snarlige folkeavstemninger de mener skal vise at folket ønsker å innlemmes i Russland. Det skjer også i Kherson-regionen helt sør i Ukraina, der «terrorhandlinger utført av ukrainske myndigheter og av Nato» brukes som begrunnelse. Spørsmålet er selvsagt i hvilken grad et folk som bokstavelig talt lever med geværmunninger rettet mot seg, kan sies å delta i en fri folkeavstemning. Dagens mest skremmende videoklipp er filmet i en av de frigjorte landsbyene […]