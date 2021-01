De mest innbitte følgerne av den substansløse Qanon-teorien har virkelig noen harde måneder bak seg:

Først feilet spådommen om at Donald Trump ville vinne presidentvalget i et gedigent valgskred. Deretter ble verden aldri vitne til massearrestasjoner av onde Demokrater, Hollywood-stjerner eller andre samfunnstopper i den såkalte dypstaten. De stakkars barna som skulle «reddes» fra de pedofile elitene, har ingen sett noe til.

I begynnelsen av januar feilet stormingen av den amerikanske Kongressen totalt – og til slutt dro Trump fra Det hvite hus i helikopter før Joe Biden avla ed og ble innsatt som USAs 46. president, helt uten å bli pågrepet eller hindret på noen annen måte.

BBC-journalist Shayan Sardarizadeh har desinformasjon som spesialfelt og følger de internasjonale Qanon-miljøene svært tett. Overfor Filter Nyheter påpeker han at toneangivende Qanon-aktører nå jobber knallhardt for å opprettholde illusjonen:

– Mange Qanon-influencere prøver å forsikre følgerne sine om at Trump og Q-teamet fortsatt jobber med en skjult plan og at «stormen» ganske enkelt er blitt utsatt til en senere dato. Én populær Qanon-kanal på Telegram forteller følgerne at noe er forventet å skje «i løpet av de neste fire årene», skriver Sardarizadeh i en e-post.

Trodde inntil det siste: «ALT kommer til å skje i løpet av de neste 45 minuttene»

I timene og minuttene før presidentinnsettelsen onsdag denne uka, var aktiviteten svært høy i ulike Qanon-forum på nettet: Hva skulle egentlig skje? Der enkelte var sikre på at Biden ville bli arrestert, mente andre at han kom til å innrømme det massive valgjukset for åpent kamera og erklære Trump som vinner.

Flere tviholdt på idéen om at det ultimate oppgjøret var like om hjørnet, også da tida var iferd med å renne ut: «The storm hits in 45 minutes! Vicory at last», slo en bruker fast like før edsavleggelsen. «At Biden avlegger eden og får kontroll over militæret er ikke en del av planen. Så ALT kommer til å skje i løpet av de neste 45 minuttene», fortsatte vedkommende.

Etterpå var stemningen meget dårlig: «Jeg holder på å kaste opp», skrev én desillusjonert Qanon-følger. Profetiene hadde nok en gang slått feil. Og denne gangen virket det mer alvorlig enn tidligere, fordi 20. januar ble ansett som Trumps aller siste mulighet til å igangsette operasjonen og bli værende i Det hvite hus.

Men ganske snart ble også en viss rasjonalisering synlig: Enkelte ymtet frempå om at Trump i realiteten bare hadde gått av som sjef i den amerikanske «korporasjonen» for å kunne begynne i rollen som sjef i en gjenoppstått republikk (selv ikke Filter Nyheter forstår hva dette egentlig betyr), mens andre mente at Biden var med på notene og snart ville gi fra seg makta.

«Q» sist sett i desember – postet Trump-video med Twisted Sister-låt

Ett av de store spørsmålene mange følgere fortsatt stiller seg, er imidlertid hvor «Q» egentlig er blitt av. For de uinnvidde: «Q» er kallenavnet på den påståtte «varsleren» som flere mener deler hemmelig innsideinformasjon fra amerikanske myndigheter.

Dette skjer gjennom såkalte «drops», som betegner at «Q» publiserer mer eller mindre kryptiske beskjeder til følgerne sine på nettforumet 8kun. Beskjedene blir gjenstand for bred og intensiv tolkning. I sosiale medier fungerer enkelte aktører med mange følgere som et slags presteskap, hvis hovedoppgave er å spre «Q»s sanne budskap videre.

Per i dag er imidlertid problemet at «Q» gir lyd fra seg stadig sjeldnere. Etter valgnederlaget var vedkommende stille helt til 12. november. Og etter en ny pause på nesten én måned, kom den foreløpig siste meldingen fra den påståtte varsleren 8. desember i fjor: En lenke til en slags kampanjevideo for Donald Trump, tonsatt av Twisted Sister-låta «We’re not gonna take it».

Det er ingenting som tyder på at «Q» er en reell varsler. Én eller flere personer kan ha tilgangen som trengs som for å publisere med «Q»-brukerens unike tripcode. Pilen peker ofte på far og sønn Jim og Ron Watkins, som henholdsvis eier og har driftet 8kun-forumet fra Filippinene.

Ron Watkins: «Vårt ansvar som borgere å respektere grunnloven»

På valgnatta varslet imidlertid Ron Watkins at han sluttet som administrator på 8kun-formuet. I ukene som fulgte begynte han å dukke opp som «sikkerhetsekspert» hos Trump-vennlige tv-kanaler som OANN, der han uten motbør fikk spekulere fritt i hvordan valgteknologi fra selskapet Dominion hadde blitt brukt for å sikre Joe Biden seieren.

Etter presidentinnsettelsen onsdag denne uka, publiserte Watkins en oppsiktsvekkende melding på Gab og Telegram der han ba følgerne sine om å «holde hodet hevet», men samtidig gå tilbake til hverdagen:

«En ny president er tatt i ed og det er vårt ansvar som borgere å respektere grunnloven, uansett som vi er uenig i detaljer knyttet til hvem som er tatt i ed. Når den nye administrasjonen tar over, vær så snill å huske alle vennene vi har fått og de gode minnene vi har skapt sammen de siste årene».

Watkins varslet også at han om kort tid vil komme tilbake med mer informasjon om et nytt prosjekt han er i gang med. BBC-journalist Shayan Sardarizadeh har registrert at meldingen skapte bekymring blant Qanon-følgerne, men understreker at alle andre bør ta den med en klype salt:

– På valgdagen skrev han på Twitter at han sluttet som administrator i 8kun-forumet for å fokusere på trearbeid, men likevel brukte han de neste to månedene til å spre konspirasjonsteorier om valget til sine nær 500 000 følgere, påpeker Sardarizadeh.

«Mange er fortsatt sterke i troen»: Forsvinner ikke over natta

Spørsmålet nå er hvordan Qanon-teoriene vil utvikle seg i tida som kommer – og om de forfeilede profetiene vil føre til at flere forlater det som allerede har antatt form av en ny religion. Til og med blant Qanon-influencerne er det tvil å spore:

«Vi har dummet oss ut! Vi har skrevet om at «Ingenting kan stoppe det som kommer». Samtidig har Demokratene jukset og en 80 år gammel dement mann har stjålet valget», skriver en av dem på Twitter.

Men BBC-journalist Sardarizadeh er likevel ikke spesielt optimistisk:

– Akkurat hvor Qanon går herfra, eller om «Q» noensinne kommer til å poste noe igjen, er veldig vanskelig å forutse. Men det er svært sannsynlig at denne bevegelsen ikke forsvinner over natta. Mange har investert så mye i den at de ganske enkelt ikke vil slutte å tro på Qanons konspirasjons-narrativer, skriver han til Filter Nyheter.

– Onsdagens sjokk kan sikkert føre til at noen mister håpet og bryter ut, men mange er fortsatt sterke i troen. Bare tida vil vise om bevegelsen fortsetter som før eller antar en ny form, legger han til.

