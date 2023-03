«Avgrunnen innen rekkevidde», sier president om Israels rettsreform

– PÅ RANDEN AV DIKTATUR: «Benjamin Netanyahu og hans regjering er en trussel mot Israels eksistens», skriver danske Politiken i en kraftfull lederartikkel i dag, som del av et større rigg om den eskalerende krisen utløst av et reformforslag som dramatisk vil svekke rettssystemet i Israel. Avisa påpeker at korrupsjonstiltalte Netanyahu og hans høyreekstreme kumpaner bruker samme modell som Viktor Orbán i Ungarn, ved å undergrave domstolene og kontrollmekanismer som er påkrevd for å kunne kalles et demokrati.

Sist lørdag deltok nær en halv million israelere den største demonstrasjonen i landets historie, og så sent som i går var flere titalls tusen med i sivil ulydighet-aksjoner flere steder i landet. Reformen de protesterer mot vil innebære at et simpelt flertall i parlamentet kan underkjenne avgjørelser fra Høyesterett og at den øverste domstolen ikke lenger kan prøve lovvedtak mot grunnloven – parallelt med at regjeringen får avgjørende innflytelse i utnevning av dommere.

– De som tror at ekte borgerkrig, med menneskeliv på spill, er en grense som ikke kan bli krysset, har ingen anelse. Avgrunnen er innen rekkevidde, sa Israels president Isaac Herzog i en tv-tale onsdag kveld etter at hans kompromissforslag igjen hadde blitt skutt ned av Netanyahu.

I et intervju med tv-kanalen Keshet 12 i går advarte også Nadav Argaman, tidligere sjef for sikkerhetstjenesten Shin Bet, om at Israel er «på vei mot stupet» og en konstitusjonell krise der han frykter at sikkerhetsmyndigheter som Mossad, Shin Bet og militæravdelinger vil «kollapse fra innsiden» om de blir beordret til det han ser som ulovligheter. – Det er regimeendring, å juridisk gjøre Israel til et diktatur, sier han om lovforslagene.

