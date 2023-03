Politiet sjekket ikke NNPF-medlemsskap – tar selvkritikk

POLITIDIREKTORATET TAR SELVKRITIKK: Politidirektoratet (POD) erkjenner overfor Dagbladet at da de fikk innsynsbegjæringer fra aktivister på Twitter i fjor knyttet til om navngitte polititopper har vært medlem i den omstridte foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) – og derav fått medlemskontingenten trukket av lønnsslippen – så gjorde de ikke annet enn å spørre lederne. Derfor svarte POD at: «Til orientering har ingen av dem vært medlem av NNPF». Men etter at det ble avslørt at assisterende politidirektør Håkon Skulstad «ikke husket» at han hadde vært medlem i den utskjelte foreningen – et medlemskap han altså blankt benektet i Fædrelandsvennen i 2021 – sier POD til avisa at de nå har sjekket opp de nevnte politiledernes eventuelle medlemskap i systemet egenhendig: «Det er beklagelig, og uheldig, at undersøkelsene i forkant av vedtaket ikke var gjort grundigere med tanke på de opplysningene som nå er kommet fram», sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

I 2021 fikk POD kritikk av Sivilombudet for lang saksbehandlingstid i innsynssaker, og direktoratet innrømmer at saksbehandlingstiden i denne saken også har vært for treg.



VI GÅR TOM FOR FERSKVANN: FN-rapporten UN World Water Development Report 2023 har havnet i skyggen av klimapanelets synteserapport, men er eksplosiv i innholdet: 3,5 milliarder mennesker opplever det rapporten definerer som «water stress» minst én måned i løpet av året. 26 prosent av klodens befolkning har ikke tilgang til trygt drikkevann og 46 prosent mangler tilgang