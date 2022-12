Politiet henlegger politikernes pendlerboligsaker

HENLEGGER PENDLERBOLIGSAKER: Siden november i fjor har Oslo-politiet etterforsket en rekke politikere for mulig grovt bedrageri i kjølvannet av de såkalte pendlerboligsakene. Nå er alle saker henlagt fordi statsadvokaten vurderer at pendlerboligreglene ikke inneholder vilkår om at representanter med slik bolig ikke skal eie eller disponere bolig innenfor 40 kilometer fra Stortinget, skriver Aftenposten. En av sakene som fikk mye oppmerksomhet og førte til stortingspresident Eva Kristin Hansens avgang, handlet om at hun hadde gratis leilighet i Oslo mens hun var folkeregistrert i en leilighet eid av Trond Giske i Trondheim, men i realiteten bodde fast med familien i en enebolig i Ski. «Flere medier har hatt feilaktige oppslag om meg», sier hun til NTB i dag, uten å utdype.

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.