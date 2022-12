Russiske lærere forteller fra innsiden: Så ekstrem er krigspropagandaen i klasserommet

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

«Viktige diskusjoner», «skoletimer om pågangsmot» og møter med militæret og kosakker. Allerede fra første klasse blir russiske skolebarn «lært opp» i patriotisme der politisk agitasjon og militarisme er innført i utdanningen. Men ikke alle ønsker å følge statens nye regler. «Hovedoppgaven er å oppdra en patriot. Vi skriver om alle lærebøker i alle fag». Dette var det ferskeste direktivet til Russlands utdanningsminister Sergej Kravtsov fra Statsdumaens nestleder Nina Ostanina, leder av komiteen for familie, kvinner og barn. Direktivet var også godkjent av hennes kollega, Oleg Smolin, nestlederen i komiteen for vitenskap og høyere utdanning. Smolin la til at «patriotisme ikke […]