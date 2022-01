VILLE NORMALT FØRT TIL AVSKJED: Storbritannias utenriksminister Dominic Raab innrømmet i et radiointervju i dag at en statsminister som blir tatt i å lyve i parlamentet normalt vil forventes å søke avskjed. Raabs egen sjef, Boris Johnson, har imidlertid vært ærlig om at han ikke visste festene som ble holdt i tilknytning til statsministerens kontorer under nedstengningen i 2020 var fester, hevder ministeren. Det strider mot det Johnsons tidligere medarbeider Dominic Cummings hevder på sin blogg – at han selv varslet Johnsons sekretær om at arrangementene var i strid med smittevern-reglene og ble forsikret om at de skulle klareres på høyeste hold. Statsministeren har nå opprørske partifeller i parlamentet som jobber for å overbevise nok kolleger om å stemme for mistillit mot ham, ifølge The Guardian.

ANBEFALER IKKE KORONAPASS: Til tross for næringslivets krav om å innføre koronapass «så fort som mulig» i Norge, frarådes et slikt tiltak av FHI. «Etter at omikron har blitt dominerende, og vaksinene har mindre effekt på smittespredning med omikron, mener vi at det er vanskelig å se at koronasertifikat kan bidra til å begrense smittespredning», sier Gunn Peggy Knudsen, assisterende helsedirektør til Filter Nyheter. Les hele saken her.

ORDFLOM OG PROPAGANDA: Anders Behring Breivik kom, som ventet, med nazi-hilsener og en ordflom med høyreekstrem propaganda under den første dagen av prøveløslatelse-rettssaken i Skien fengsel. Flere ganger gjorde han det klart at han er en nazist som ser for seg en sentral rolle i «hvit makt-bevegelsen» internasjonalt i mange år framover, samtidig som han nevnte navngitte ledere i dagens voldsfremmende organisasjoner i rosende ordelag og indikerte at terrorister i bevegelsen er «martyrer». Han framsatte også en form for ultimatum til domstolen og den norske staten, parallelt med å hevde at han kan tre tilbake som «ikke-militant» nazist. «Hvis ikke dere viser ytre høyre nåde, hvorfor i all verden skal ytre høyre vise dere nåde i fremtiden», sa Breivik.

OMIKRON IKKE NØDVENDIGVIS SLUTTEN: I et digitalt panel mandag helte medisinsk sjefsrådgiver for USAs president Anthony S. Fauci kaldt vann i blodet på dem som har holdt en knapp på at omikron-bølgen er det som markerer slutten på covid-19-pandemien. «Det er et åpent spørsmål om det vil bli den levende virus-vaksinasjonen som alle håper på», sa Fauci under helsepanelet under Verdens økonomiske forum (WEF) som arrangeres online denne uken. Han føyde til: «Jeg håper at det er tilfellet. Men det vil bare være tilfellet dersom vi ikke får nok en variant som unndrar seg immunresponsen fra den tidligere varianten». Også Pfizer-sjef Albert Bourla spådde dystert til Le Figaro søndag at vi «sannsynligvis må leve i årevis med et virus som er svært vanskelig å utslette».

SVENSKENE JAKTER DRONER: Store, uidentifiserte droner har i det siste blitt observert ved flere sikrede objekter i Sverige, som kjernekraftverk. I dag skriver SVT at det også var en drone-hendelse ved Sjøfartsverkets helikopterbase i Norrtälje før jul, der besetningen på et av helikoptrene fikk rettet et flomlys mot seg før dronen brått forsvant. I går ble det meldt flere observasjoner av droner i Stockholm-området. Politiet skal ha jaget en av dem på 1000 meters høyde.

Fortsatt god tirsdag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Number 10