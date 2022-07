Over normalt i juni: «Temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene», sier klimaforsker

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Husk at et rykende ferskt spesialnummer av Filter Nyheter er på vei ut til abonnentene neste uke. Klikk her for å få det!Dette er siste utgave av nyhetsbrevet før sommerferien. Bli abonnent for å følge oss gjennom sommeren! RAMMER SIVILE BYGNINGER: Antallet omkomne etter det russiske missilangrepet på en 9-etasjers boligblokk i Serhiivka utenfor Odessa i går har steget til 20. Blant dem er to barn. Ytterligere 38, hvorav seks barn og en gravid kvinne, er på sykehus med skader. Det melder ukrainske myndigheter, ifølge The Guardian. Ukrainas viseforsvarsminister avviser at det finnes legitime, militære mål i området, mens Kremls pressetalsmann Dmitry Peskov fortsetter å påstå at russiske […]