Ny og viktig storsatsing fra Filter: Sportsvasking

I en litt mindre korrupt verden ville det blitt spilt verdensmesterskap i fotball nå i sommer. I stedet venter vi på at ørken-stadionene bygget av mishandlede migrantarbeidere i Qatar skal kjøle seg ned tilstrekkelig. Det vil skje først i den norske julestria.



Vi i Filter Nyheter bruker fraværet av VM til å komme med et eget magasin i juli, i sin helhet viet såkalt sportsvasking – altså autoritære regimers bruk av store idrettsarrangementer for å lede oppmerksomheten vekk fra forhold de er under kritikk for.



Regimene skal ikke få fred med det. Spesialmagasinet er bare avsparket.



Neida, det er ikke slik at sportsvasking er noe nytt. Romerske keisere satte opp gladiatorkamper og hesteløp. Adolf Hitler var vert for 1936-olympiaden. Militærjuntaen i Argentina fikk arrangere fotball-VM i 1978. IOC-presidenten som varmet den norske folkesjela ved å erklære «det beste vinter-OL noensinne» på Lillehammer var 25 år tidligere idrettsminister for den fascistiske diktatoren Franco.



Likevel må 2022 sies å representere et slags globalt lavmål, med vinter-OL i Kina, fotball-VM i Qatar og både Formel 1-løp og amerikanske wrestlingturneringer i Saudi-Arabia.



Stater med blod på hendene og forakt for grunnleggende menneskerettigheter ser åpenbart nytten i at verdens TV-kameraer rettes mot dem – så lenge det vi får se er lydige idrettsstjerner, sponsorplakater og jublende publikum i skinnende, nye arenaer.



Også utenfor selve tildelingen av arrangementer i de autoritære regimene får de stadig nye muligheter til å styrke imagebyggingen. Vestlige klubber med millioner av fans er i dag eid av noen av de mest undertrykkende petroregimene i Midtøsten. Kritikere og pressefrihet blir motarbeidet av en industri med en nær uendelig pengebinge.



I spesialutgaven vår, som du bare kan kjøpe ved å bestille det her, vil vi vise at sportsvasking er mye mer enn Qatar-VM. Du vil få møte russiske spioner, golfstjerner, vinteridrettstopper, kinesiske interneringsleire, forhatte journalister og selvfølgelig Donald Trump.



Ikke minst vil vi gjerne pirke litt i Norge og nordmenns rolle. Kan det være at ministre, idrettsledere, utøvere og publikum her hjemme bygger oppunder akkurat de systemene som gjør sport til et verktøy for undertrykkelse og fravær av demokrati?



«Sånn kommer det dessverre til å fortsette i all tid. Uavhengig hvor mange taler president Klaveness holder på FIFA-kongressen. Det tar seg bra ut for henne, men det skjer aldri noe», skriver snowboard-ikonet Terje Håkonsen og hans samarbeidspartner, tidligere X Games-sjef Henning Andersen, i en gonzoreportasje som er spesialskrevet for Filter Nyheter om norske forhold. Den er du nesten er nødt til å lese.



Pessimismen til de to masete idrettsrebellene er forståelig, men debatten kan selvfølgelig ikke stoppe der. Vi håper denne uvanlige utgaven av Filter kan løfte diskusjonen like høyt som gradestokken i Doha i fellesferien.



Og at du vil følge oss som abonnent gjennom sommeren og ut over høsten – helt til det omsider spilles kamper i fotball-VM 2022. Da vil du også ha langt mer kunnskap om hva som egentlig foregår bak de polerte tv-bildene.