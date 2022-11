Om å gjøre mennesker til våpen. En rapport fra informasjonskrigs-frontlinjen

Filter Nyheter har møtt den prisbelønte finske journalisten Jessikka Aro. Boken «Putins troll - Russlands informasjonskrig mot den demokratiske verden» er nå aktuell på norsk. Den beskriver hvordan nett-troll orkestrert av det russiske statsapparatet jobber for å destabilisere vestlige demokratier og diskreditere journalister, akademikere, politikere og andre som prøver å avsløre Putin-regimets aktiviteter.



Jessikka Aro ble selv angrepet av Kreml-vennlige nettroll og konspirasjonsteoretikere. På et tidspunkt ble det så ille at hun måtte flykte fra landet sitt.



«Putins troll» inneholder en rekke fortellinger fra frontlinjene i informasjonskrigen. Blant annet møter vi den amerikanske finansmannen Bill Browder, som kjemper for å avsløre korrupsjon og menneskerettsbrudd i Putins Russland og for rettferdighet for advokaten og varsleren Sergej Magnitskij, samt russlandsforskeren Martin Kragh som avslørte Kremls propagandaoffensiv i Sverige.



Det mange av historiene i boken har felles, er at hovedpersonene selv har blitt angrepet og forsøkt diskreditert av Kreml-vennlige nett-troll og medier.



Boken er også en personlig historie. I 2014 skrev Jessikka Aro en artikkelserie for den finske allmennkringkasteren YLE, direkte inspirert av hvordan informasjonskrigen gjorde det vanskelig å få informasjon om hva som skjedde i Ukraina på samme tid.



Artiklene ble starten på et mangeårig mareritt. Aro ble utsatt for en flom av falske nyheter, rykter og konspirasjonsteorier og beskyldt for å jobbe for amerikansk etterretning. Samtidig ble kommentarfeltene til høyreorienterte konspirasjonsnettsteder fylt med drapstrusler og seksualisert hets mot henne. Et rusproblem hun hadde hatt som ung, ble brukt til å stemple henne som mentalt syk, narkoman og prostituert.

