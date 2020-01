FORSVINNER «TULLESTATSRÅDENE»? Kilder sier til både NRK og oss at småpartiene Venstre og KrF kan få fire statsråder hver – akkurat hvilke er imidlertid usikkert. Kampen står om de aller tyngste postene, men partiene har også blikket rettet mot «sine egne» politikkområder: VG skriver onsdag ettermiddag at Venstre krever kunnskapsministeren og at dette «trolig blir Trine Skei Grande».

Da KrF ble med i folden i fjor, satte regjeringen rekord i antall statsråder med 22 – men nå kan noen av disse postene forsvinne helt. Minerva-journalist Jan Arild Snoen er blant dem som mener at landet ikke trenger å holde seg med en egen eldreminister, sikkerhetsminister eller digitaliseringsminiser.

VG tar til orde for det samme på lederplass i dag: «Dersom viktige ansvarsområder splittes opp og spres tynt ut, risikerer vi at det blir utydelig for folk flest hvem som bestemmer – og hva som bestemmes». Hvis Solberg faktisk slanker mannskapet, kan også mye penger være spart – vi skriver mer om dette i denne artikkelen. Det er for øvrig ventet at den nye regjeringen blir presentert på fredag.

VIL IKKE HA SÅ MYE BEVISER OG SÅNN: Første dag av den historiske riksrettssaken mot Donald Trump i det amerikanske Senatet er tilbakelagt, ble la-ang og handlet i sin helhet om hvordan selve kjøreplanen for saken skal legges opp.

Til slutt endte det republikanske flertallet med å stemme ned en rekke forslag fra demokratene om hvilke dokumenter og vitner som skal stevnes – vitneutsagn fra blant annet tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og tidligere fungerende stabssjef Mick Mulvaney er blant det republikanerne ikke vil høre (den eneste lille seieren demokratene kan notere seg er at de 24 timene som er satt av til hvert åpningsinnlegg skal spres ut over tre, ikke to arbeidsdager).

«Det er grunn til at vi fortsatt er her. Og det er at de ikke vil at folket skal se hva som har foregått», sa aktoratets leder Adam Schiff idet sesjonen gikk inn i den trettende timen. Først i dag vil Schiff og hans team begynne argumentasjonen for at Trump har misbrukt presidentembetet for politiske formål og motarbeidet Kongressens gransking.

KRANGLER OM SYK FEMÅRING: Det ble mildt sagt dårlig stemning da Ap-leder Jonas Gahr Støre under Debatten på NRK1 mandag kveld krevde å få vite mer om helsetilstanden til den såkalte IS-kvinnens fem år gamle sønn – regjeringen har brukt uttrykk som «antatt syk» eller «frykt for alvorlig sykdom». Ordskiftet etterpå har handlet mest om jus og taushetsplikt (ja, ekspertene er uenige), men den tilsynelatende vage ordbruken har også fungert som bensin for dem som på manglende grunnlag mener å vite at gutten ikke er syk og at «Norge ble lurt» eller lignende.

Heldigvis er det blitt publisert grundig journalistikk om barnets helsetilstand (mye av dette har også vært omtalt tidligere, men er verdt å repetere): Det var representanter fra Leger uten grenser og Røde Kors som gjennomførte helsebesøk i al-Hol-leiren i Syria. Journaler fra disse besøkene – frigitt av barnets mor – viste symptomer på alvorlig sykdom som feltsykehuset ikke kunne behandle. Det ble ikke satt noen diagnose. Men basert på journalene, slo forskningsdirektør Johan K. Stanghelle ved Sunnaas sykehus fast at «gutten var alvorlig syk»:

– Uavhengig av diagnose ville jeg ha oppfordret til øyeblikkelig legehjelp når en gutt på snart fem år var så undervektig at han var på ettårsstadiet vektmessig. At han i tillegg hadde mage- og pusteproblemer, gjorde saken akutt, sier han til VG nå.

BEZOS HACKET AV SAUDI-ARABIA: The Guardian avslører i dag at mobiltelefonen til verdens rikeste mann, Amazon- og Washington Post-eier Jeff Bezos, i 2018 ble hacket og tappet for store mengder informasjon – og at det sannsynligvis skjedde via en Whatsapp-melding fra den saudiarabiske kronprinsen og de facto statslederen Mohammad bin Salman.

Det er ikke kjent hvilke data saudiene fikk innsyn i via hackingen, men det er på det rene at den saudiske dissidenten og Washington Post-spaltisten Jamal Kashoggi ble drept fem måneder senere, ifølge blant annet CIA, på ordre fra bin Salman. Og at den amerikanske tabloiden The National Enquirer, som er eid av bin Salman-kompis David Pecker, fire måneder etter det igjen publiserte saker om Bezos’ privatliv. Den saudiske ambassaden i Washington tvitrer at The Guardians opplysninger er «absurde».

KOK OM KABEL: Sylvi Listhaug sier at det første hun skal gjøre på Stortinget er å fremme et forslag om å stoppe byggingen av en strømkabel fra Hardanger til Skottland. Bak prosjektet står 47 norske kommuner og den svenske staten med eierandeler. Kabelen er veldig omdiskutert, med stor motstand i opposisjonen, blant annet fordi NVE i en rapport har konkludert med at byggingen kan føre til at strømregningen for en gjennomsnittlig, norsk husstand kan bli 160 til 480 kroner dyrere i året. Vi har en kort og fersk artikkel ute som gir en enkel innføring i hvorfor prosjektet er omstridt – og hva det politiske spillet består i akkurat nå. Les den her!

PS. Det ligger an til flere politiske omkamper etter at Frp forlot regjeringskontorene. Du kan lese mer om hvilke saker som er i spill her.