– ALVORLIG: Omikronvarianten vil være dominerende i Norge senest i januar, er antagelsen i FHIs siste rapport om temaet. Selv om det foreløpig ser ut til at omikron kanskje gir mindre alvorlig sykdom (hos vaksinerte), betegner FHI dagens smittesituasjon som alvorlig fordi det følger økning i innleggelser (i dag: 320 koronasmittede på sykehus totalt) med smittetallene. Siden det snart kan forverre belastningen på helsevesenet «i betydelig grad» haster det med å bremse spredningen fram til vi vet mer om omikron, ifølge FHI. «Det er ingen sikre tegn på at situasjonen er i ferd med å snu», heter det i rapporten, som understreker at usikkerheten er stor.

Regjeringens pressekonferanse om nye nasjonale tiltak er klokka 19 i kveld. Det har foreløpig ikke lekket hvilke tiltak det er snakk om.

ADVARER MOT VAKSINETVANG: Verdens helseorganisasjon (WHO) mener obligatorisk vaksine bør være siste utvei og at det kun bør innføres når alle andre mulige måter for å øke vaksinasjonsgraden er forsøkt. Det sa WHOs Europa-sjef Hans Kluge tirsdag.



Enkelte land har allerede innført vaksineplikt, blant annet Østerrike. Hellas vil gi bot på ca. 1000 norske kroner til alle over 60 år som ikke tar vaksinen. I Tyskland debatteres det fortsatt om det skal innføres et krav eller ikke. I New York kunngjorde nylig borgermester Bill de Blasio at alle som møter opp på jobb i privat sektor må kunne bevise at de er vaksinert med minst en dose innen 27. desember, og at det ikke holder å teste seg ut av kravet.

«LØFTER LAGET FOR PR»: Azfar Khan (66), tidligere seniorrådgiver i FN-organet ILO (Den internasjonale fagorganisasjonen), er overfor Filter Nyheter svært kritisk til Qatars arbeidsreformer og deres samarbeid med hans tidligere arbeidsgiver. Han mener Qatars tilknytning til et slikt FN-organ betyr mye for landets omdømmet:

– Vi må huske på at dette teknisk sett ikke er et ILO-prosjekt, men et prosjekt som er fullstendig finansiert av Qatar-regjeringen. Det er dem som holder i tømmene, mener den pensjonerte rådgiveren.

Ifølge ILOs prosjektleder i Qatar, Max Tuñón, er det ikke unaturlig at det er problemer med implementeringen når myndighetene iverksetter såpass omfattende reformer, men han avviser at det ikke går framover. Les hele saken her.

PS: I går skrev også Josimar en artikkel der advokaten til regimekritiker Abdullah Ibhais sier han ble bedt om å trekke seg fra oppdraget av Qatars VM-organisasjon, noe advokaten nektet.

TALIBAN HEVNER SEG: Mer enn 100 personer som tidligere jobbet i Afghanistans sikkerhetsstyrker har forsvunnet eller er drept av Taliban siden maktovertakelsen i august. Det skriver Human Rights Watch i en ny rapport, der de dokumenterer drap og forsvinningssaker på tidligere medlemmer fra den afghanske hæren, politiet, etterretningen og militser som støttet de afghanske myndighetene. Rapporten, som baserer seg på 67 intervjuer, mener å ha troverdig informasjon om mer enn 100 slike saker fra regionene Ghazni, Helmand, Kandahar og Kunduz i landet, samtidig som det kan være store mørketall.

En afghansk journalist som Deutsche Welle har vært i kontakt med, fortalte at flere afghanske sikkerhetsoffiserer, men også kvinnelige sivilsamfunnsaktører, er drept de siste ukene i Mazar-e-Sharif. «Amnestiet som Talibans lederskap lovet [tidligere myndighetspersoner og soldater, red. anm.], har ikke hindret lokale kommandører fra å summerisk henrette tidligere medlemmer av afghanske sikkerhetsstyrker eller få dem til å forsvinne», uttalte visedirektør Patricia Gossman i Asia-gruppen ved Human Rights Watch. Taliban har avvist anklagene i rapporten som «grunnløse».

Fortsatt god tirsdag!

PS! Vi minner om vårt nye digitalprodukt, som du nå kan teste gratis i 30 dager. Da får du Elendig Fredag, som ødelegger helga med de siste klimanyhetene; Filter X, som ukentlig holder deg oppdatert på ekstremisme i Norge og internasjonalt; Filter Konspi, som tar for seg aktuelle konspirasjonsteorier; Filter Invitert, der vi presenterer tekster fra spesielt inviterte skribenter; Filter Anbefalt, der redaksjonen tipser om aktuelle bøker, artikler, filmer og serier, og ikke minst Filter Kaffe, en fersk, håndskrevet oppsummering av nattas nyhetsbilde hver morgen klokka sju.

Gå hit for å tegne deg. Og spre veldig gjerne tilbudet til venner!