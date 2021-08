UFORKLARLIGE DØDSFALL: Qatarske myndigheter har ikke klart å finne en troverdig forklaring for nær syv av ti dødsfall blant gjestearbeiderne for fotball-VM i Qatar 2022, viser en fersk rapport fra Amnesty.

Rapporten dokumenterer at Qatar har latt være å etterforske tusenvis av dødsfall, til tross for at dødsfallene kan henge sammen med arbeidsforholdene i ekstrem varme kombinert med fysisk anstrengende arbeid. I stedet beskriver de qatarske myndighetene at dødsfallene kommer av «naturlige årsaker» eller den vagt definerte betegnelsen «hjertesvikt». Disse dødsårsakene fratar etterlatte familier, som ofte sliter med svært trang økonomi fra før, muligheten til å få kompensasjon etter å ha mistet personen som også er deres hovedinntektskilde.

«Myndighetene i Qatar unndrar seg selv og arbeidsgiverne ansvar for disse menneskene når vi vet at de kanskje har omkommet på jobben. Og det må vi til bunns i», sier John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty Norge, til VG.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om tyske Benjamin Best som har gått undercover for å dokumentere arbeidsforholdene blant gjestearbeiderne i Qatar. Les artikkelen her.

VARSLER MOT FRP-POLITIKER: Dagbladet er kjent med at det har kommet flere varsler om uønsket seksuell atferd mot en Frp-politiker som stiller til valg i høstens stortingsvalg. Avisen har snakket med kvinner som sier de har fått meldinger/bilder med seksuelt innhold på sosiale medier. En av dem beskriver atferden hans overfor yngre kvinner i partisammenhenger som «uakseptabel» – spesielt på arrangementer der alkohol var involvert.

Kvinnene har varslet partiledelsen, men hevder de ikke har blitt fulgt opp i ettertid. «Jeg følte at jeg var til bry for partiet. Det har bidratt til at jeg nå er på vei ut av politikken», sier en av dem.

Frp vil overfor Dagbladet verken bekrefte eller avkrefte saken. Frp-politikeren avviser alle beskyldningene og sier han «synes det er underlig at dette dukker opp rett før valget».

AKSJONERER PÅ EQUINOR: Klimaaktivistene Extinction Rebellion (XR) holder demonstrasjoner rundt omkring i Oslo hele denne uken. Grytidlig torsdag morgen måtte to av aktivistene fjernes fra taket på Equinor på Fornebu mens de hang opp en plakat med teksten «Fracking kills! Out of Vaca Muerta now!», fordi politiet fryktet for sikkerheten deres. Tre personer ble kjørt til arresten og blir anmeldt.

Så langt har XR-aktivistene fått bøter på totalt 1,5 million kroner, skriver den svenske delen av organisasjonen på Twitter. Mandag og tirsdag ble 90 personer arrestert.

«Høye bøter for fredelige aksjoner innebærer at de eneste som kan nyte demonstrasjonsfriheten fullt ut, er de som har råd til å betale prisen for det», skriver advokatfullmektig Carsten Smith Elgesem i Dagens Næringsliv. Han mener politiets bøtelegging av demonstranter kan være i strid med menneskerettighetene.

Tidligere denne uken har aktivister i XR satt seg i resepsjonen på Olje- og energidepartementet (mandag), Klima- og miljødepartementet (tirsdag), samt Landbruks- og matdepartementet (onsdag). De har sperret av Frederiks gate foran slottet, satt opp telt på bilveien på «Eventyrbrua» og gått «sørgeparade for tap av dyr og natur» gjennom Oslos gater.

BRUKER «SMUTTHULL» I LOVEN: – Jeg lager annonsene. Så er det komiteen som betaler, sier Carl I. Hagen til Filter Nyheter. Frps førstekandidat i Oppland bekrefter at komiteen «Carl I. Hagen på Tinget» (Der blant andre Hege Storhaug er med) så langt har samlet inn 250 000 kroner som nå skal brukes på valgkampreklame for Hagen i lokale medier i Innlandet.

Ingen utenforstående vet hvem pengene kommer fra. Komiteen er ledet av Carl I. Hagens nære venn Peter Meidell, som tidligere var leder av nominasjonskomiteen i Oslo Frp. (Han har ikke verv i partiet i dag). Slik omgår Frp-profilen partilovens forbud mot anonyme givere, og Hagen mener det heller ikke er penger som må rapporteres inn som partistøtte til myndighetene. – Dette er til mitt kandidatur. Kandidaten Carl I. Hagen i Oppland. Det er helt utenfor det som loven inneholder, sier han.

På spørsmål fra Filter Nyheter opplyser Innlandet Frp at annonsene for Carl I. Hagens kandidatur vil bli ført opp som «ikke-økonomisk» støtte til partiet. De egentlige giverne vil trolig fremdeles holdes skjult.

– Vi har hatt veldig lite av dette i Norge, og derfor har vi heller ikke laget systemer for å regulere det. Skjulte pengegaver og skjult påvirkning av valget bør være en uting i det norske demokratiet, sier Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Les artikkelen vår her!

SISTE FRIST: Dersom du vil motta august-utgaven av vårt flotte papirmagasin, må du tegne abonnement innen tirsdag 31. august. Bladet er spekket med grundig og undersøkende journalistikk, blant annet om Demokratenes valgkamp-drahjelp fra aktivister med bakgrunn i SIAN og FMI, stortingspartienes pengestøtte fra «Aksjon for borgerlige valgseier» og viktig utenriksstoff om Ungarn og Hviterussland.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.