JA TIL SIAN: Der Frp-leder Sylvi Listhaug nylig har gjentatt at partimedlemskap er uforenlig med å være med i den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), inntar Demokratene-ledelsen en langt mer liberal holdning: – Så lenge de oppfører seg ordentlig og er medlem av en lovlig organisasjon – som SIAN er – så har vi ikke et problem med det, sier leder Geir Ugland Jacobsen til Filter Nyheter. Over tid har flere SIAN-aktivister engasjert seg for Demokratene og driver i praksis valgkamp for partiet i sosiale medier – enkelte kandidater ved stortingsvalget har også bakgrunn fra organisasjonen, som omtaler muslimer som «okkupanter» og «uintegrerbare barbarer». Les vår gjennomgang her.

SPIONASJE: En britisk ansatt (57) ved Storbritannias ambassade i Berlin ble tirsdag arrestert av tysk politi, mistenkt for spionasje på oppdrag fra Russland. Det tyske utenriksdepartementet sier de tar saken «svært seriøst» og kaller situasjonen «uakseptabel» – et samarbeid mellom tysk og britisk etterretning skal ha avdekket at 57-åringen, som går under navnet «David S» i tyske medier, i en periode fra november i fjor har jobbet på oppdrag fra russerne, videreformidlet dokumenter og fått betalt i kontanter. Både arbeidsstedet og hjemmet hans ble ransaket etter arrestasjonen. Russiske myndigheter har ikke ønsket å kommentere pågripelsen.

DÅRLIG IDÉ: Advokatforeningen går imot regjeringens forslag om å straffe utenlandsk påvirkning i den norske samfunnsdebatten, forteller VG. De frykter for ytringsfriheten dersom lovforslaget blir vedtatt. «Slik lovgivning brukes av totalitære regimer for å kneble eller undertrykke brysomme stemmer eller ytringer», skriver foreningen i høringsuttalelsen gitt i dag.

Hensikten med forslaget er å ramme personer som samarbeider med utenlandsk etterretning for å påvirke folkeopinionen og beslutningsprosesser i Norge. Ifølge forslaget skal slikt samarbeid i grove tilfeller føre til fengselsstraffer på inntil ti år. Da lovforslaget ble sendt på høring i mai, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til VG at påvirkningsoperasjoner truer norske interesser og at det er nødvendig å gjøre aktiviteten straffbar for å kunne etterforske og forebygge den. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil etter forslaget gis anledning til å starte hemmelig etterforskning av og avverge forsøk på slik påvirkning.

Fristen for å gi høringssvar går ut denne uken. Foreløpig er det kun Advokatforeningen som er imot forslaget.

DEBATT OM SKOLEDEBATT: Hvor mange partier skal få delta på skolenes valgdebatt? I 2017 fikk Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen ha skoleelever som publikum. «Vi måtte bruke all tid på å vise at rasisme ikke er ok», forteller daværende Grønn Ungdom-politiker Oda Sofie Pettersen om debatten som da utspilte seg.

I år har Utdanningsdirektoratet for første gang kommet med konkrete anbefalinger om at skolene bør sette en grense på antall deltagere i skoledebattene, basert på tilbakemeldingene fra 2019. Les hele saken her.