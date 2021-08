– Frp har helt konkret tatt avstand fra SIAN, uttalte Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i et intervju med Aftenposten 21. juli i år.

– Det finnes eksempler på medlemmer som er blitt ekskludert grunnet medlemskap i denne organisasjonen etter at sentralstyret sa klart fra om at det er uforenlig å være medlem i både SIAN og Frp, fortsatte hun.

Det var i 2019 at daværende leder Siv Jensen tok partiets første oppgjør med Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som mener norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av sin religion.

Organisasjonen bruker konsekvent en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med politikere, politiet og dommere i Norge, som alle betegnes som «kulturmarxister».

Etter Frps oppgjør har entusiasmen for partiet dabbet litt av blant SIAN-sympatisører på Facebook, samtidig som Listhaugs ferske uttalelser har skapt sterke reaksjoner.

Flere SIAN-aktivister har imidlertid funnet et politisk hjem i partiet Demokratene, der den nye ledelsen aksepterer medlemskap i den muslimfiendtlige organisasjonen.

– Det er noen få individer i SIAN som jeg synes går for langt og er for utagerende. Jeg er ikke enig i aksjonsmåten. Men SIAN er også en lovlig organisasjon. Vi kommer ikke til å legge ned noe forbud mot å være medlem av SIAN og samtidig være i Demokratene, sier partileder Geir Ugland Jacobsen (63) til Filter Nyheter.

«Jeg slutter opp om både SIANs og Demokratenes motstand»

Eksemplene på bånd mellom Demokratene og SIAN er flere – og har vært synlige i en årrekke.

Parallelt med at aktivisten Christen Krogvig (52) var styremedlem i SIAN, der han inntil i fjor vår fungerte som sekretær, hadde han samme rolle i Demokratenes sentralstyre.

Da Krogvig ble gjenvalgt som Demokratenes sekretær i 2019, førte dobbeltrollen til internt bråk der partimedlemmer meldte seg ut i protest. 52-åringen var imidlertid tydelig:

«[...] jeg slutter opp om både SIANs og Demokratenes motstand mot de religiøse ideene som skapte det ideologiske fundamentet for både Den islamske staten og en rekke andre stater og organisasjoner de siste 1400 år», skrev han i et blogginnlegg.

Over tid har Krogvig markert avstand til Fremskrittspartiet og uttrykt støtte til Geir Ugland Jacobsen, også før den ekskluderte Frp-eren ble nasjonal leder for Demokratene.

«Ugland kjempet for at Frp skulle levere varene til velgerne. Men der hadde de korrupte makten i partiet, og de kastet ut de som ville levere varene til velgerne», skrev 52-åringen i Resetts kommentarfelt i slutten av januar i år.

Per i dag har ikke Krogvig lenger formelle verv i SIAN eller Demokratenes sentralstyre, men han stiller til valg for partiet som stortingskandidat i Akershus.

I flere år har han vært en ivrig deltaker i ulike kommentarfelt, der han blant annet har slått fast at Norge er et «oligarki der oligarkene deler svært lite makt med befolkningen, men [...] heller straffer vanlige folk for å si dem i mot».

I kjølvannet av Donald Trump-tilhengeres voldelige storming av den amerikanske kongressbygningen i USA den 6. januar i år, ble det kjent at Joe Bidens innsettelsesseremoni ville foregå uten publikum til stede.

«Bidens første tale kunne blitt som denne», skrev Krogvig i et kommentarfelt hos Document – og lenket til en video av Romanias tidligere kommunist-diktator Nicolae Ceausescu foran en buende folkemengde i Bucuresti få dager før han ble henrettet i desember 1989.

SIAN-nestleder: «Demokratene står rett!»

Dagens nestleder i SIAN, Ellen Due Brynjulfsen (59), har nylig reagert sterkt på at Frp-ledelsen markerer avstand til den muslimfiendtlige organisasjonen.

«Alle som stemmer Frp er motstandere av SIAN», skrev hun til sine nær 4000 følgere på Facebook i slutten av juli. «Stemmer du Frp har du ingenting å gjøre på min side», fortsatte hun.

Due Brynjulfsen er selv tidligere medlem av Frp. I Stortingsvalget for fire år siden stilte hun imidlertid som kandidat for Alliansen. Ved fylkestingsvalget to år senere var hun Demokratenes toppkandidat i Viken, ifølge valglistene. Hun var også aktiv i etableringen av Selvstendighetspartiet (ShP), som hun ledet fram til januar 2020.

I år ble Selvstendighetspartiet besluttet nedlagt, i det som på forhånd ble fremstilt som en sammenslåing med Demokratene. ShP-medlemmene ble oppfordret til å melde seg inn i Demokratene, en oppfordring Due Brynjulfsen har gjentatt flere ganger i vår.

«Den eneste måten å stoppe galskapen på er å stemme Demokratene om 35 dager. Stemmer du på noen andre vil galskapen fortsette», skrev hun i et innlegg om «klimahysteriet» i begynnelsen av august.

Selv om 59-åringen bedyrer at hun ikke er medlem av Demokratene, fungerer hun i dag som aktiv støttespiller for partiet og den ferske partiledelsen, blant annet med publiseringer av valgkampmateriell, lenker til partiets kjernesaker, hyppige delinger av videoer med partiets nye nestleder Kent Andersen (59) og flere av Documents tv-sendinger der Demokratenes listekandidater diskuterer politikk.

Promoteringen av Demokratene blir i noen tilfeller ledsaget av kritikk mot Frp: «Listhaug faller totalt i suppa. Demokratene står rett!», skrev Due Brynjulfsen med lenke til en Document-sending for kort tid siden.

«De kaster ut patrioter og SIAN-medlemmer og støttespillere. Så om du stemmer Frp, så mener du altså det samme. Da bør du slette meg som venn fra din liste, da jeg er nasjonalist, patriot og nestleder i SIAN», slo hun fast allerede i februar.

Parallelt med kritikken av Frp og engasjementet for Demokratene, har Due Brynjulfsen de siste månedene deltatt på en rekke SIAN-markeringer i byer som Sandvika, Drammen, Oslo, Kristiansand, Bryne og Stavanger.

Står på valgliste for Alliansen, men er medlem i Demokratene

Også den mangeårige SIAN-aktivisten Kaspar Johan Birkeland (70) fra Ålesund er i dag medlem av Demokratene, noe han selv bekrefter overfor Filter Nyheter.

Da Demokratene-ledelsen besøkte Birkelands hjemby tidligere i sommer, var 70-åringen til stede for å hilse på, forteller han.

På Facebook opptrer Birkeland nå med Demokratene-ramme på profilbildet, samtidig som han planlegger å drive valgkamp for partiet med brosjyreutdeling i tiden som kommer.

– Er her for den nye ledelsen som snakker sant for oss vanlige folk, skrev han om partiet på Facerbook i sommer.

Ved fylkestingsvalget i 2015 var Birkeland listekandidat for Demokratene i hjemfylket. To år senere stilte han som stortingskandidat for Alliansen.

Også i år er 70-åringen oppført på Alliansens lister i Møre og Romsdal, noe Filter Nyheter tidligere har omtalt.

Birkeland bedyrer imidlertid at årets oppføring beror på en feil der han skal ha gitt beskjed til partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen om at han ikke ønsker å representere partiet, men i stedet støtter Demokratene.

Fra sin egen Facebook-side deler Birkeland stadig valgkampmateriell for Demokratene, inkludert bilder fra partiets stand i Ålesund. Dette kombineres med delinger av SIAN-videoer, for eksempel SIAN-leder Lars Thorsens direktesending fra organisasjonens markering i Kristiansand i august i år.

Birkeland er tidligere styremedlem i SIAN og deltar fortsatt på arrangementer i SIAN-regi – blant annet var han til stede i Drammen i april.

I likhet med Demokratene-kandidat Amund Garfors i Nordland (som støtter SIAN med penger, ifølge seg selv), har 70-åringen også bakgrunn fra den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

Til Filter Nyheter sier imidlertid Birkeland at han har meldt seg ut av FMI i protest mot at nynazisten Morten Lorentzen (56), for øvrig kandidat for Alliansen i Østfold, har fått en sentral rolle i gruppa som benytter høyreekstrem retorikk i sin omtale av innvandrere som «rasefremmede», «negre» og «fremmede invasjonsstyrker».

FMIs leder Bjørnar Røyset (54) stiller i år til valg for Alliansen og har deltatt på valgkamparrangement for partiet i Trondheim i sommer. Ved fylkestingsvalget i 2015 var Røyset kandidat for Demokratene.

«Elite som forsøker å ødelegge nasjonene med åpne grenser»

Overgangene mellom SIAN og Demokratene virker ofte å være flytende. En rekke personer har de siste årene vært tilknyttet både organisasjonen og partiet.

Jon Oddvar Sellereite (52) står i dag på Demokratenes valglister i Akershus. Han har tidligere omtalt seg selv som SIAN-medlem. I september 2017 holdt han tale under en SIAN-markering i Kongsberg.

Der snakket han om «det flerkulturelle eksperimentet», «innvandring fra dysfunksjonelle kulturer» og tok til orde for at «dagens globalisering i bunn og grunn er en slags imperialisme».

– Forskjellen er vel bare at man har byttet ut militærmakt med en politisk og økonomisk elite som forsøker å ødelegge nasjonene med åpne grenser og masseinnvandring, og såkalte overnasjonale lover, regler og konvensjoner, sa Sellereite, som samme år var toppkandidat for Demokratene i Østfold.

«No surprise!», skrev dagens SIAN-kasserer Jan Henneli (74) da han nylig hadde landet på Demokratene i Nettavisens valgomat. I 2015 stilte han til valg for partiet – og på Facebook deler han videoer og tekster fra partiets politiske nestleder Kent Andersen.

Bernt Olav Wathne (57) satt inntil oktober 2020 i SIANs styre. I vår oppdaterte han profilbildet sitt med «Jeg stemmer på Demokratene»-ramme.

Wathne var tidligere med i Selvstendighetspartiet, som definerte seg selv som et «nasjonalkonservativt sentrumsparti» med mål om å «fremme og bevare det norske folks interesser, kultur og identitet». Én av partiets kampsaker var å stanse «tilflytning av flere fremmede, tiggere og kriminelle», samtidig som det ble slått fast at «islam hører ikke hjemme i Norge».

Kleppe på SIAN-markering: – Muslimene skal ha verdensherredømme

Tidligere Frp-politiker Vidar Kleppe deltok i etableringen av Demokratene for nær 20 år siden og har over tid vært blant partiets viktigste profiler.

Ved lokalvalget for to år siden oppnådde Demokratene 13,4 prosent i Kristiansand. Dermed seiler Agder-regionen opp som området hvor partiet kan gjøre det aller best i stortingsvalget. Kleppe er listetopp i både Vest- og Aust-Agder.

Da SIAN besøkte Kristiansand i juli 2014, holdt Kleppe appell under den muslimfiendtlige organisasjonens markering på torget.

– Vi er sårbare, kun fem millioner mennesker. Vi vet hvordan muslimene skal legge under seg all jord de tråkker på. De skal ha verdensherredømme, sa Kleppe, som etterpå forsvarte organisasjonen:

– SIAN gjør en viktig jobb, men blir stigmatisert og demonisert, uttalte han til lokalavisen.

Selv om dagens partiledelse ikke ønsker noe forbud mot parallelt medlemskap i Demokratene og SIAN, har de uttrykt seg kritisk til sistnevntes aksjonsformer.

– Jeg synes SIAN representerer ytterpunktet av demokratiet vårt. De står helt på den ytterste kanten og vipper på en farlig kant som er lett å falle over, sa politisk nestleder Kent Andersen om SIANs metoder i et intervju med Document tidligere i år.

Partileder Geir Ugland Jacobsen formulerer seg slik overfor Filter Nyheter:

– Så lenge de oppfører seg ordentlig og er medlem av en lovlig organisasjon – som SIAN er – så har ikke vi et problem med det. Men vi vil ikke ha noen utagerende aksjonering og sånn, det skal vi overhodet ikke ha. Vi er et allerede stuerent parti som følger spillereglene, sier Ugland Jacobsen.

Demokratene-lederen: «Islamiseringen er reell»

Foreholdt at Fremskrittspartiet har lagt seg på en langt strengere linje med tanke på SIAN-medlemskap, påpeker Ugland Jacobsen at Frp oppfant begrepet «snikislamisering», men virker å ha endret seg de siste årene.

– De har snudd, kanskje fordi de er blitt litt for glade i regjeringskontorer og svarte limousiner. Det er ikke vi. Når vi skal inn på Stortinget, er vi ikke der for å ha det komfortabelt eller å få nye venner. Vi er der for å jobbe for det norske folk. Og én ting som truer det norske folk, er selvfølgelig islamiseringen. Det er fullt legalt å si.

Han understreker at det er «politisk islam» eller «den ekstreme typen islam» partiet Demokratene har et problem med, da denne er «veldig imperialistisk, veldig intolerant og veldig kvinnediskriminerende».

– Vi er for religionsfrihet, men her snakker man om en totalitær ideologi og et samfunnssystem. Og det er vi nødt til å sette fingeren på.

– Dere har vært negative til SIANs metoder. Men hva tenker dere om SIANs idéer – for eksempel at muslimer står i ledtog med «kulturmarxister» for å overta makta i Norge eller at muslimer skal fengsles og deporteres fordi de er muslimer?

– Det har vi ikke noe forhold til. Vi har heller ikke noe forhold til teorien om at det er en bevisst konspirasjon mellom ytre venstre og islamister. Men det er et faktum at ytre venstre har en tendens til å ville holde døren på vidt gap for en influx av muslimer, uansett hva slags holdninger de har, om de er ekstreme eller ikke, svarer partilederen.

Han mener det må være greit at Demokratene-folk deltar på SIAN-markeringer – «i den grad de gjør det».

– Jeg har ikke registrert at de er så veldig aktive. Men det er helt klart at mange er bekymret for den islamiseringen av Norge som faktisk pågår. Det er jo noe mange seriøse politikere også har sagt. Vi kan ikke arrestere noen for det. Det heter tross alt «Stopp islamiseringen av Norge», og den islamiseringen er reell. Det går sakte, men sikkert den veien, sier Ugland Jacobsen.

I september 2020 gjentok og forsvarte SIAN-leder Lars Thorsen tidligere uttalelser fra sin aktivist-makker Fanny «Anna» Bråthen om den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik, der det blant annet het at det var «tryggere med Breivik enn med muslimen».

Ugland Jacobsen ser likevel ikke noe behov for at Demokratene skal markere større avstand til SIAN.

– Nei, fordi SIANs offisielle politikk er jo ikke at de skal sympatisere med Breivik, så vidt jeg vet. Selvfølgelig må vi ta stor avstand fra det som skjedde 22. juli, det gjør alle i Norge. Så prøver man likevel å klistre på hverandre merkelapper som ABB-sympatisør, men jeg har ikke møtt noen som er det. Overhodet ikke, sier partilederen.

