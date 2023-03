Ny klimarapport: «Overlevelsesguide for menneskeheten»

HASTER Å TA I BRUK OVERLEVELSESGUIDEN: Den siste rapporten til FNs klimapanel, sluppet i dag, er et forsøk på å koke ned en rekke større studier til klar tale om klimaendringenes årsaker og konsekvenser. Rapporten tegner opp hvordan det varmere globale snittklimaet allerede har stor innvirkning på verden, og hvordan denne bare vil bli kraftigere i tida som kommer – for eksempel spår forskerne at ekstreme oversvømmelser av den typen som tidligere skjedde hvert hundrede år, vil bli årlige fenomener mange steder. 1,5-gradersålet ventes nå å bli nådd på 2030-tallet.

FNs generalseketær Antonio Guterres kaller rapporten «en overlevelsesguide for menneskeheten» med tanke på hvordan den peker på ny teknologi og grønn energi som løsning. Samtidig haster det så mye at Guterres nå ber alle land om å fremskynde planene om å nå netto nullutslipp med et tiår. «Vi har et vindu for å sikre en levelig bærekraftg framtid for alle, men det lukker seg raskt», sier han.

TOPPMØTET I MOSKVA: Kinas statsoverhode Xi Jinping landet på Vnukovo-flyplassen utenfor Moskva like før klokka 11 norsk tid i dag og hyllet det «gode naboskapet og pålitelige partnerskapet» til Russland i et kjapt møte med reportere. Statsbesøket er det første