«Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig konkluderer i en rapport til NTNU med at førsteamanuensis Øyvind Eikrem hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto, der noe av innholdet rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185 (Hatefulle ytringer)».

Det er ordlyden i en pressemelding fra NTNU, som omtaler den ferdige granskningsrapporten fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Advokatene har jobbet med saken i over ett år, der målet har vært å finne ut om Eikrem har benyttet universitetets datautstyr eller IKT-infrastruktur til å spre fremmedfiendtlige holdninger.

Simonsen Vogt Wiig mener at noen av ytringene på den aktuelle Facebook-siden «ikke vernes av ytringsfriheten, og at de er et brudd på Eikrems lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver», heter det i pressemeldingen.

Eikrem skal ha blitt orientert om innholdet i rapporten mandag, skriver NTNU. Til nettstedet Khrono sier Eikrem at han ennå ikke har rukket å lese den.

– Men jeg er sjokkert over at NTNU sender ut pressemelding om saken før jeg er tilbudt kontradiksjon. Det ser ut som om det kan være mer mat for Datatilsynet her, sier førsteamanuensisen.

Filter Nyheter har mandag kontaktet Eikrems advokat Torfinn Svanem for kommentarer. Vi oppdaterer artikkelen dersom vi får svar.

«Aktiv trenering fra Eikrem»

Det var Filter Nyheter som i februar 2020 avslørte at en anonym Facebook-konto – som gjennom flere år har bidratt til å hisse opp rasistiske nettdebatter – kan knyttes til Eikrem. Selv har han benektet å stå bak de aktuelle innleggene.

NTNU har foreløpig ikke besluttet om hele eller deler av den ferdige granskningsrapporten skal offentliggjøres. Universitetsledelsen mottok rapporten før helga.

Noe av årsaken til at advokatfirmaets granskning har tatt svært lang tid, har vært «aktiv trenering fra Eikrem», skriver NTNU i pressemeldingen: «Først 6. januar i år stilte Eikrem opp til samtale. Ytterligere en samtale med ham ble gjennomført 18. februar».

I fjor høst beskrev NTNU-ledelsen noe av det samme i en intern melding til de ansatte ved institutt for sosialt arbeid:

«Blant annet har de tekniske undersøkelsene blitt vanskeliggjort av at vi ikke har hatt tilgang til Øyvind Eikrems to jobb-pcer, som han har fått tildelt av NTNU. For en tid tilbake fikk vi beskjed fra Eikrem om at pc-ene var blitt stjålet», skrev dekan Tine Arntzen Hestbek den gang.

Dekanen poengterte videre at det hadde vært vanskelig å avholde møter «med både Eikrem og med enkelte andre personer som antas å ha informasjon i saken».

Etterspillet «ikke avklart»

NTNU-ledelsen varsler nå at de vil trenge «noe tid på å lese gjennom innholdet og avgjøre hvordan advokatfirmaets konklusjoner skal følges opp».

I pressemeldingen heter det at advokatfirmaets oppdrag har handlet om å foreta en «objektiv avklaring om påstandene i nettavisen (Filter Nyheter, red. anm.) var sanne».

«Hvis firmaet kom fram til at Eikrem var ansvarlig for Facebook-kontoen skulle de, ifølge mandatet, også vurdere om dette innebar brudd på norske lover, eller regler ved NTNU».

Advokatfirmaet har konkludert med at «noe av innholdet» fra den aktuelle Facebook-profilen «rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 185 (Hatefulle ytringer)», heter det i pressemeldingen.

