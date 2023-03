Norge vertskap for samtaler med Iran

NORGE VAR VERTSKAP FOR SAMTALER MED IRAN: I går avslørte nettstedet Amwaj at iranske diplomater reiste til Norge for å møte andre EU-diplomater forrige uke. Utenriksdepartementet (UD) bekrefter overfor NRK at Norge var vertskap for et uformelt møte mellom Iran, Frankrike, Tyskland og Frankrike, men UD avviser at møtet handlet om å gjenopplive atomavtalen fra 2015, slik artikkelen i Amwaj hevder. Pressetalsperson i UD, Mathias Rongved, hevder overfor NRK at målet med møtet var å «forhindre eskalering» i en spent situasjon, uten å utdype nærmere hvilke bekymringer de siktet til. For noen uker siden fikk utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kritikk fra flere hold etter å møtt den iranske utenriksministeren, men UD ønsker heller ikke å svare på spørsmål om de to møtene har sammenheng. Statsviter Joseph Salomonsen poengterer at vertskapet trolig betyr at Norge er blant landene som tror det iranske regimet vil bestå, til tross for høstens omfattende protestbølger.

VESTEN FORDØMMER UGANDAS ANTI-LHBT-LOV: Uganda, et land der homofili allerede er ulovlig, ser nå ut til å stramme inn lovverket for skeive ytterligere. Tirsdag vedtok nasjonalforsamlingen et lovforslag som åpnet for livstid i fengsel for personer som identifiserer seg som skeive, der transpersoner for første gang var inkludert i lovteksten. I tillegg åpner loven for fengselsstraff for alle som gir assistanse til skeive,