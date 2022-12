Nå kaster Musk kritiske journalister ut av Twitter

Å FJERNER MUSK KRITISKE JOURNALISTER FRA TWITTER: Journalister i New York Times, CNN, The Washington Post, The Intercept, og Mashable er blant dem om er suspendert på Twitter etter å ha tweetet offentlig informasjon om Musk og andre rike og mektige personers private flyvninger. Det er en omgåelse av en tidligere suspensjon av en konto som twitret slike oppdateringer – når de formidles i nær real time er det en sikkerhetsrisiko, argumenterer Twitter-sjefen, som ellers har holdt flagget høyt for sin «absoluttiske» forståelse av ytringsfrihet og invitert tilbake en rekke kontoer som tidligere er fjernet å grunn av hatefullt innhold.

Musks egen tilstedeværelse i feeden imponerer heller ikke: En tweet denne uka klarte både å gjøre narr av behovet for å avklare pronomen, og dunke knoke med koko-miljøene som mener Anthony Fauci har gjort noe kriminelt.

DYRKET VAKSINEMOTSTAND OG KONSPITEORI OM 26 ÅR GAMMEL MASSAKRE FØR POLITIATTENTAT: Politiet i Australia etterforsker nå om tre antatte gjerningspersoner, som mandag skal ha drept to politibetjenter og en forbipasserende nabo, selv tipset politiet for å legge en felle.