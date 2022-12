Politihatere dyrket vaksinemotstand og konspi-teori om 26 år gammel massakre: Mandag sto de klare med våpenarsenalet

To politibetjenter og én forbipasserende nabo ble mandag skutt og drept da politiet oppsøkte en avsidesliggende gård i Australia under det politifolkene trodde var et rutineoppdrag. Trippeldrapet – som kunne tatt enda flere liv – føyer seg til en rekke hendelser internasjonalt med gjerningspersoner som kan ha blitt radikalisert under pandemien.

«Radikalisering er ikke nytt. Men konspirasjonsteorier, desinformasjon og feilinformasjoner – eldgamle problemer – har fått turbofart av teknologi inn i grusomme voldshandlinger. Det utgjør en ny type trussel mot vår nasjonale sikkerhet», uttalte Australias innenriksminister Clare O’Neil torsdag 15. desember.

Om ettermiddagen mandag 12. desember dro fire lokale politibetjenter til en bolig i den nordlige delen av Queensland i Australia for å følge opp en savnet-melding om Nathaniel Train (46).

Få personer utenfor familien hadde sett 46-åringen det siste året, og politiet gikk 8. desember i år offentlig ut for å få publikums hjelp til å finne ham – basert på at familien uttrykte alvorlig bekymring for hans helsetilstand.

Politiet fikk et senere tips om at Nathaniel trolig befant seg hos broren Gareth Train. Gareth bodde sammen med kona Stacey Train (45) i et hus i Wieambilla i et avsidesliggende strøk 300 kilometer nordvest for Brisbane.

Skutt i antatt bakholdsangrep

Utenfor eiendommen deres ble politiet møtt med det som har blitt beskrevet som et kuleregn.

To av politibetjentene, Matthew Arnold (26) og Rachel McCrow (29), ble ifølge politiet skutt og drept på stedet i det som framsto som et bakholdsangrep. En tredje politibetjent, Randall Kirk (27), ble skadet i skytingen, men klarte å komme seg unna og ringe etter forsterkninger.

Politibetjent Keeley Brough (28), som bare hadde åtte ukers erfaring, kom seg i dekning i det høye gresset som lå rundt boligen. Samtidig som hun ble skutt etter skal gjerningspersonene ha satt fyr på gresset i et forsøk på å røyke henne ut, men 28-åringen overlevde angrepet.

Naboen Alan Dare (58) gikk ut for å undersøke hvor lydene kom fra og hvorfor gresset utenfor sto i flammer. Det kostet ham livet.

Omtrent seks timer senere, da det var blitt mørkt, kom 16 tjenestepersoner fra politiets spesialstyrke til åstedet. De stormet eiendommen med pansrede kjøretøy, før de skjøt og drepte trioen bak skytingen. Stacey Train skal ha fortsatt å skyte mot de tungt bevæpnede politifolkene selv etter hun selv var skutt.

Australias statsminister, Anthony Albanese, har beskrevet hendelsen som «hjerteskjærende».

Politiet etterforsker nå om gjerningspersonene selv ringte inn med tips til politiet for å legge en felle.

Alle tre var bevæpnet med kraftige gevær og minst en av dem skal ha vært kledd i kamuflasjeutstyr da politiet ankom eiendommen.

Ifølge de drepte politifolkenes tillitsvalgte bar tomta preg av sofistikert overvåkningsutstyr og at trioen må ha planlagt å drepe så mange politifolk som mulig.

Australske medier har brakt fram historier om påståtte voldshendelser og påfallende oppførsel, men ingenting i nærheten av denne ukas hendelser.

Sa opp lærerjobber under pandemien

Politiet har startet arbeidet med å kartlegge nettaktiviteten til skytterne, som trolig var fenget både av høyreradikale oppfatninger om våpenrettigheter, ferskere forestillinger om koronatiltakene og andre konspirasjonsteorier der myndighetene er fienden.

Det kan også virke som koronarestriksjoner bidro til å radikalisere gjerningspersonene. Både Nathaniel og Stacey sa opp lærerjobbene sine i henholdsvis august og desember 2021. Nathaniel Train nektet å la seg vaksinere i henhold til utdanningsmyndighetenes regler. Tobarnsmoren Stacey sa trolig opp lærerstillingen ved Tara Shire State College fordi hun nektet å vaksinere seg.

Ifølge en nabo skal Gareth Train, som i en kort periode jobbet som sosialarbeider, på denne tiden ha blitt stadig mer aktiv med å publisere tekster i ulike forum sentrert rundt konspirasjonsteorier.

Nathaniel Train jobbet som konstituert rektor ved en barneskole da han sa opp jobben. I flere australske aviser blir han beskrevet som en respektert lærer. Han jobbet ved tre ulike vanskeligstilte skoler, og skal ha klart å snu negative trender ved alle disse skolene. Nathaniel begrunnet oppsigelsen med at han fikk et hjerteinfarkt på skolen, men han sendte også inn flere bekymringsmeldinger knyttet til det australske skolesystemet.

Senere skal Nathaniel ha vært i direkte kontakt med ytre høyre-politikeren Mark Latham, leder av det høyrepopulistiske partiet One Nation, som tok klagene hans videre.

Latham har senere fortalt avisa Daily Mail at Nathaniels påstander var troverdige og støttet opp av mye dokumentasjon.

– Han var ikke opprørt overfor meg, men han var absolutt bitter og skuffet over utdanningsdepartementet, sa Latham.

Identifiserte seg som «antivakser» og forberedte en ark

Gareth Train var aktiv på ulike konspirasjonsfora også før pandemien, men skal da ha sunket stadig dypere inn i dette universet.

Han publiserte hyppig ekstreme innlegg på ulike anti-statlige nettsteder og fremmet stadig påstander om hvordan myndighetene forsøker å manipulere og hjernevaske befolkningen.

I et innlegg identifiserte han seg selv som en «antivakser», frihetselsker og en «uavhengig kritisk tenker», samt en, kristen, patriotisk og konservativ tilhenger av konspirasjonsteorier og «alternative» nyheter.

Han skal også ha uttrykt sterk mistillit til politiet, særlig sikkerhetstjenesten, og sagt at personer i fiendebildet hans må «forvente besøk fra disse hammerne».

Flere av de involverte i skytingen skal ha vært opptatt av skytevåpen gjennom mange år. Gareth Train var også oppslukt av prepper-bevegelsen og skal ha planlagt å bygge en ark på en husmannsplass.

4. mai 2021 skrev den antatte gjerningsmannen Gareth Train om «vaxx-genetikk» og biokrigføring med giftstoffer. Skjermdump via News.

Skrev om den «jesuittiske verdensordenen» da han diskuterte koronarestriksjoner

Den antifascistiske aktivisten og satirikeren Tom Tanuki, som følger de australske konspirasjonsmiljøene tett, beskriver Gareth som ganske aktiv på australske konspirasjonsnettsteder.

På nettstedet Cairns News skrev en profil med Gareth Trains navn en rekke innlegg som handlet om komplotter han mente den «jesuittiske verdensordenen» og frimurere sto bak.

«Hvordan havnet vi her», spurte profilen i forbindelse med koronarestriksjonene, etterfulgt av at «etterretningsoperasjon etter etterretningsoperasjon, falske flagg etter falske flagg, de skremmer et tilbakestående folk som er distrahert av sport og øl mens de installerer en totalitær Jesuitt-bedrift med myndighetenes dukker».

Skjermdump fra et innlegg publisert av Gareth Train på konspirasjonsnettsiden Cairns News, via Tom Tanuko på Twitter.

Videre skrev brukeren:

«Hopp fram igjen til 2021 og mesteparten av australiere er fortsatt døve, dumme og blinde som har injisert et nevrologisk biovåpen som snart vil bli fullt ut aktivert for total kontroll og overvåkning, så lenge de ikke faller sammen døde. Etterretningstjenestene lo da dere alle adopterte deres sosial-kontroll-medier «bookface» og «twithead», og nå ler de igjen, de vil ta eierskap over tankene dine.»

Skjermdump fra en artikkel publisert på Cairns News, via Tom Tanuko på Youtube.

I en egen anførsel til Trains tekst ble oppspinnet underbygget av Cairns News-redaktøren:

«Ingen konspirasjonsteorier her, bare historiske fakta. Jesuitter har vært i front av Den katolske kirken i flere tiår. Gareth Train sier at vi skal være forsiktige og følge med på retningen vi går i. Vi kjenner identiteten til flere jesuitt-agenter og har publisert en rekke artikler knyttet til deres forræderi i Australia».

Skjermdump via Tom Tanuko på Twitter.

Under pandemien tok også en bruker som antas å være Gareth Train til orde for at myndighetene planla en form for konsentrasjonsleirer.

«Dissidenter kommer til å ende opp på det lange svarte toget», kommenterte han blant annet.

Øyvind Strømmen, forfatter av boka «Giftpillen – konspirasjonsteorienes ødeleggende kraft», påpeker hvordan forestillinger om koronaviruset under pandemien har blitt koblet til en rekke andre etablerte konspirasjonsteoretiske verdensbilder og fiendebilder.

Strømmen kjenner ikke detaljene i hendelsene i Australia, men forteller at slike konspirasjonsteorier ofte utvikler seg i takt med følelsen av ikke å ha kontroll over egen hverdag og eget liv:

– Man kan jo bare tenke seg hvilken effekt pandemi og omfattende smitteverntiltak har på denne typen følelser. Det gjør at man får en vekst i konspirasjonsteorier og radikalisering.

Hevdet masseskyting var komplott fra myndighetene for å «avvæpne befolkningen»

I 2020 hevdet Gareth at Port Arthur-massakren i 1996 – Australias verste massedrap i nyere tid – var en «falsk flagg»-operasjon stelt i stand av myndighetene for å rettferdiggjøre «avvæpning» av den australske befolkningen.

På konspi-nettstedet Michael Smith News skrev han følgende i 2020:

«Husk 1996 folkens. De som ikke var hjernedøde og som fulgte med på mediedekningen på den tiden (…) og var oppmerksomme på bedrageriet politikerne la opp til, vet at dette var en Statlig Psykologisk Operasjon for å avvæpne den australske befolkningen».

Brukeren Gareth Train framstilte gjerningsmannen i Port Arthur, Martin Bryant, som en syndebukk eller marionett for myndighetene. I virkeligheten har det aldri vært tvil om at Bryant, som i utgangspunktet hadde et personlig og et økonomisk motiv, søkte berømmelse som massedrapsmann.

«Den australske regjeringen er skyldig i massemord, det er ikke første gang og blir ikke den siste. Operasjoner i samarbeid med CIA, M16, Mossad, ASIO og australske SASR», skrev Gareth videre.

Port Arthur-konspirasjonen spredte seg under pandemien

35 mennesker ble drept og 18 skadet i det nevnte blodbadet i turistbyen Port Arthur i delstaten Tasmania.

Før 1996 hadde flere politikere forsøkt å innføre strengere våpenlover på tvers av landets åtte delstater, men debatten ble avfeid av høylytte våpenlobbyister.

Først etter angrepet innførte myndighetene noen av verdens strengeste føderale våpenrestriksjoner. Senere har denne typen skyteepisoder vært svært sjeldne i landet.

Av de tre antatte gjerningspersonene ved mandagens skyteepisode, skal Nathaniel Train ha hatt en våpenlisens i delstaten New South Wales.

Tom Tanuki forklarer at konspirasjonen om Port Arthur nådde ut til et stort nytt publikum under pandemien, da mange ble dratt inn i ulike nettforum.

Ifølge nettavisa Crikey har også flere folkevalgte høyrepopulistiske politikere, som kjemper for mer liberale våpenlover, uttrykt «tvil» om hva som egentlig skjedde.

– Port Arthur-konspirasjonsteorien er veldig gammel – den oppsto kort tid etter selve hendelsen. Vår daværende statsminister lovfestet et avgjørende forbud mot halvautomatiske våpen, og innførte en omfattende tilbakekjøps- og amnestiordning. Konspirasjonsfortellingen om skytingen var at det var falskt flagg, iscenesatt for å forby våpen. Dette skjedde før den nå typiske «konspirasjonsresponsen» på amerikanske masseskytinger som Columbine eller Sandy Hook, skriver Tom Tanuki i en melding til Filter Nyheter.

Massakren på barneskolen Sandy Hook i USA for ti år siden er et av de tydeligste eksemplene på hvordan det i etterkant har blitt fremmet konspirasjonsteorier om at angrepet var iscenesatt for å innføre mer restriktive våpenlover. Øyvind Strømmen forteller at det har vært ganske utbredte forestillinger om at Sandy Hook var helt oppkonstruert eller at noen andre sto bak enn den myndighetene hevdet det var:

– Dramatiske hendelser blir gjerne vevd inn i et ekstremt konspirasjonsteoretisk univers, sier han.

Minnesmerke etter Port Arthur-massakren. Foto: Elbenz (CC 4.0)

Kritisk til Donald Trump – men ikke koronapolitikken

I ulike innlegg på bloggen CIRNow kommenterte Gareth Train også Donald Trump, ifølge avisa News, og knyttet Trump til et fiendbilde bestående av blant andre Clinton-ekteparet, Jeffrey Epstein, mangemillionærer, «dypstaten», CIA, «New World Order» og Qanon-avsenderen «Q» .

Samtidig refererte han til Trump på uttalelser han tolket som at også den amerikanske presidenten ville konfiskere alle skytevåpen under påskudd av å sikre dem fra «mentalt syke».

Til dette spurte Gareth om hvem som egentlig er «mentalt syke», før han svarte på sitt eget spørsmål:

«I USA og Australia og verden over er konspirasjonsteoretikere og de som stiller spørsmål ved etablerte myndigheter erklært mentalt syke… Etterretningsfolk, våkn opp dra den globale transen dere er inni, se på fortiden som et spill, de har alle endt opp i samme totalitære kontroll».

En rekke politifiendtlige innlegg

I en oppsiktsvekkende kommentar på en ytre høyre-nettside, som i etterkant kan tolkes som en slags advarsel til det som skulle skje 12. desember, indikerer en bruker med Gareth Trains navn at han har yppet til konflikt med politiet gjennom mange år:

«Jeg har bedt myndighetene om å forlate eiendommen min de siste 20 årene, da de ikke har noen begrunnelse eller grunnlag, og til tider har jeg også bedt om å fjerne hendene deres fra våpnene eller fyre av pistolene deres og «whistle Dixie» [å ha et urealistisk, overoptimistisk syn, red.anm.]», skriver The Australian.

Videre påpekte han at «heldigvis for han har alle vært feige»:

«Landet vårt er på et punkt hvor til og med feige personer nå er farlige, fordi de er en uforutsigbare som gruppe. Snu ryggen til og du kan finne deg selv liggende død på gulvet, mens politiet danser oppå hodet ditt».

Flere australske aviser knytter dette innlegget til et annet innlegg fra desember 2020, der en bruker ved navn Gareth uttrykker et svært politifiendtlig innlegg når han diskuterer en ny lov som skal utvide myndighetenes muligheter for nettovervåkning.

«CIA (aka Jesuittordenen) har skapt internett for å infiltrere, manipulere og KONTROLLERE. […] Går vi tilbake til 90-tallet så var det spådd at media kom til å bli statens våpen. En felle. Loven har vært korrumpert til et punkt der det å fortelle sannheten er et brudd på rikets sikkerhet».

Skjermdump fra innlegg via Twitter/NCA NewsWire

