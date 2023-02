Møt Høyre-mannen bak Giskes comeback (nei, ikke ham)

DETTE ER HØYRE-MANNEN BAK GISKES COMEBACK: Det menige Arbeiderparti-medlemmet Trond Giske fra Grünerløkka i Oslo har på kort tid blitt en maktfaktor som leder av det i særklasse største lokallaget, Trondheim-baserte Nidaros sosialdemokratiske forum. I så stor grad, faktisk, at Ap endrer sine vedtekter: Medlemmer skal nå få representasjon i fylkeslag, representantskap og landsmøte basert på hvor de er bosatt, ikke etter hvilket lag de er meldt inn i (for ordens skyld sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG at vedtektsendringene ikke er utløst av et behov for å fragmentere Giskes maktbase).

Deler av den voldsomme rekrutteringen til Nidaros sosialdemokratiske forum kommer fra Facebook-gruppa «Trond Giskes støttespillere», som har 14 800 medlemmer og administreres av Høyre-mannen Trygve Bauge fra Asker. Han er erklært liberalist «på sin hals» og tidligere kjent i medier verden over for sin entusiasme for kryogenisk nedfrysing av døde mennesker, i troen på at vitenskapelige gjennombrudd i fremtiden vil kunne vekke dem til live. (Fun fact: Bauge har fryst ned bestefaren sin og lagret ham i en småby i Colorado, noe innbyggerne synes er så corny at de har opprettet en årlig «Frozen Dead Guy»-festival. Og der har du rettferdiggjøringen av bildemontasjen over). I en svært lesverdig reportasje i dagens Vårt Land der avisa er med Bauge på isbading, forteller han at mobilisering mot Hadia Tajik var en tidlig vinnersak for gruppa, og at hans eget engasjement for Giske i stor grad bunner i motstand mot Metoo.